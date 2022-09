Home Betriebssystem HomePod-Software 16: Apple aktualisiert die Lautsprecher

Apple hat heute Abend auch ein Update für den HomePod und HomePod Mini veröffentlicht. Die runde Versionsnummer der HomePod-Software 16 entspricht weniger den zu erwartenden Neuerungen, hier erwartet die Nutzer nämlich laut Apple genau nichts. Bemerkt ihr Änderungen im Vergleich zum Vorgänger?

Apple hat am heutigen Abend neben iOS 16 und Co. auch ein Update für seinen Smart Speaker HomePod und HomePod Mini veröffentlicht. Die HomePod-Software liegt ab nun in der runden Version 16 vor. Das klingt nach einem großen Update, so viele Neuerungen hat der Nutzer allerdings nicht zu erwarten.

Laut Apple bringt das Update auf die HomePod-Software 16 lediglich Verbesserungen der allgemeinen Performance und Stabilität. Neue Funktionen werden nicht eingeführt.

Der HomePod versorgt sich selbstständig mit Updates

Immerhin, der Nutzer muss sich keinen Stress mit dem Update machen: Der HomePod und HomePod Mini versorgen sich automatisch mit neuen Versionen.

Innerhalb weniger Tage sollte das Update auf den Geräten eingetroffen sein. Wer das Update schon früher ausprobieren möchte, kann auch über die Home-App eine manuelle Aktualisierung anstoßen.

Bemerkt ihr Neuerungen im Verhalten eures HomePods? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

