HomeDevice 4.0 ist erschienen: Das ist neu

Für HomeKit gibt es Tausende Produkte, die nicht allen bekannt sind. Genau hier kommt die App HomeDevice ins Spiel, die als Datenbank fungiert. Außerdem informiert sie regelmäßig über neuen App-Versionen. Nun bohrt der Entwickler die App in Version 4.0 noch einmal deutlich auf.

HomeDevice 4.0 ist erschienen

HomeDevice stammt aus der Tastatur von Yannick, welcher der Gründer des Blogs SmartApfel ist. Mit Version 4.0 hält eine Art FAQ Einzug, welches Antworten auf die häufigsten Probleme mit HomeKit im Alltag liefern soll – sozusagen eine Art Wissensdatenbank.

Erste-Hilfe-Kurs: Sind Sie auf häufige Probleme mit Apple Home gestoßen? Unser “Erste-Hilfe-Kurs” bietet eine strukturierte Anleitung, um diese schnell zu beheben und einen reibungslosen Betrieb von Apple Home zu gewährleisten.

Controller-Kurs: Sind Sie bereit, Ihr Apple Home auf die nächste Stufe zu heben? Tauchen Sie ein in unsere neueste Ergänzung, den “Controller-Kurs”, in dem Sie lernen, wie Sie komplexe Automatisierungen erstellen, benutzerdefinierte Benachrichtigungen einrichten und eine Welt voller Möglichkeiten für Ihr intelligentes Zuhause erschließen.

Mit diesen Kursen verfügen Sie über das Wissen und die Werkzeuge, um Ihr Apple Home Erlebnis wie nie zuvor zu maximieren. Aktualisieren Sie jetzt auf die neueste HomeDevices Version und fangen Sie an zu lernen!

App ist kostenfrei erhältlich

Die App ist kostenfrei erhältlich und bietet in der Basis alle relevanten Funktionen an. Sie eignet sich beispielsweise hervorragend, um vor dem Kauf Informationen über ein gewünschtes Produkt einzuholen. Wer mag, kann die Pro-Version als In-App-Abonnement freischalten. Dies kostet pro Jahr 6,99 Euro und bietet einige Goodies an.

