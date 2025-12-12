Hinweis auf iOS 26.2? AirPods Pro 3 bekommen neue Firmware

Gestern hat Apple neue Firmware für die AirPods Pro 3 veröffentlicht. Gründe dafür gibt es in zweierlei Hinsicht, auch wenn der iPhone-Konzern in den Update-Notizen keine näheren Angaben macht.

Die im September nach langer Wartezeit vorgestellten AirPods Pro 3 werden überwiegend positiv bewertet. In den vergangenen Wochen sind aber auch Berichte über Rückkopplungsprobleme im Zusammenhang mit der aktiven Geräuschunterdrückung aufgetaucht. Apple ist sich des Problems bewusst, ob die neue Firmware eine softwareseitige Lösung dafür liefert, bleibt abzuwarten.

Firmware bereitet wohl iOS 26.2 vor

Ebenfalls wahrscheinlich ist, dass die neue Firmware für die AirPods Pro das Update auf iOS 26.2 vorbereitet. In der Vergangenenheit stellte Apple neue AirPods-Software oft etwas früher bereit, um den In-Ears ein paar Tage Zeit zu verschaffen, dieses automatisch einzuspielen. Damit ist ein reibungslose Kompatibilität mit neuen iOS-, iPadOS und macOS-Funktionen gewährleistet.

In dieser Woche hat Apple nämlich den zweite RC für iOS 26.2 veröffentlicht, die finale Version dürfte kommende Woche folgen. In der EU werden iPhone und AirPods-Nutzer dann erstmals in den Genuss der Live-Translatio kommen.

Die neue Firmware der AirPods Pro 3 hört auf das Kürzel 8B30, auch für die AirPods Pro 3 gibt es mit 8B28 neue Software. Das Update lässt sich nicht manuell anstossen, sondern wird automatisch geladen, wenn die Stöpsel im mit dem Strom verbunden Case geladen werden und sich in der Nähe eines gekoppelten und mit dem Internet verbundenen iPhone, iPad oder Mac befinden.

Fall ihr von den Rückkopplungsproblemen betroffen seid und die neue Firmware geladen habt: Bestehen die Störgeräusche weiterhin oder hat Apple hier tatsächlich nachbessern können? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.