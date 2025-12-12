Apple TV stellt Trailer für die zweite Staffel von „H/JACK“ bereit

Eine der spannendsten Serien auf Apple TV ist „H/JACK“ mit Idris Elba in der Hauptrolle. Sie überzeugte neben der intensiven schauspielerischen Leistung primär mit den diversen Plottwists. Deshalb freuen wir uns, dass im Januar 2026 die zweite Staffel startet. Der Streamingservice hat nun den Trailer online gestellt.

Der Trailer ist nun verfügbar

In der aufregenden zweiten Staffel von „Hijack“ werden eine Berliner U-Bahn und seine Pendler als Geiseln genommen, während die Behörden am Tageslicht darum kämpfen, das Leben von Hunderten Geiseln zu retten. Sam Nelson (Elba) steht im Mittelpunkt der Krise an Bord, wo eine falsche Entscheidung eine Katastrophe bedeuten könnte. Nun hat der Streamingdienst den Trailer bereitgestellt.

„Hijack — Season 2 Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Christine Adams, Max Beesley und Archie Panjabi, Christian Näthe („Ballon“, „Soloalbum“, „Schule“), Clare-Hope Ashitey („Seven Seconds“, „Top Boy“, „Doctor Foster“), Lisa Vicari („Django“, „Dark“), Toby Jones („Mr Bates vs The Post Office“, „Detectorists“, „Empire of Light“), Karimama McAdams („Dune: Prophecy“, „Deep State“, „Soulmates“) und Christiane Paul („Counterpart“, „FBI: International“, „Parlement“) übernehmen die weiteren Rollen.

Zum Start nur eine Folge

Die zweite Staffel wird ab dem 14. Januar 2026 ausgestrahlt, jedoch nur mit einer Folge zum Start. Ursprünglich hieß es, dass zwei Folgen zum Start bereitstehen sollen. Die restlichen Episoden werden im bekannten wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Insgesamt können sich Fans auf acht Folgen freuen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Derzeit gibt es ein kleines Angebot. Aktuell kann Apple TV für sechs Monate für je 4,99 Euro im Monat abonniert werden. Das Angebot sollte direkt in der Apple-TV-App angezeigt werden.