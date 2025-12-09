AirPods Pro 3: Apple räumt Probleme ein und verspricht Nachbesserung

Wir mussten lange auf die AirPods Pro 3 warten, auf dem iPhone-Event im September 2025 stellte Apple diese endlich vor. Die neuen Silikonaufsätze sowie das akustisch überarbeitete Design fanden Anklang. Gleichzeitig gab es kurz nach Marktstart aber auch Kritik an den AirPods Pro 3. Konkret geht es dabei um Rückkopplungsprobleme. Apple nimmt sich dem nun an.

AirPods Pro 3 mit Rückkopplungsproblemen

Erste Berichte über die Störung machten bereits wenige Tage nach dem Verkaufsstart im September die Runde. Mittlerweile mehren sich entsprechende Meldungen in Nutzerforen sowie in Apples eigenen Support-Bereich. Das Fehlerbild ist dabei nahezu identisch, die konkrete Ursache wird jedoch unterschiedlich eingeschätzt. Ein Zusammenhang mit der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) gilt inzwischen als sehr wahrscheinlich. Teilweise ließ sich das Problem durch ein Verdrehen der Ohrhörer oder eine bessere Passform kurzzeitig abschwächen, bei vielen Nutzern zeigten diese Maßnahmen jedoch keinen Erfolg. Selbst der wiederholte Austausch der AirPods in Apple Stores brachte in zahlreichen Fällen keine dauerhafte Besserung. Mittlerweile kursieren auch mehrere Videos im Netz, in denen sich der Effekt durch gezieltes Abdecken der Sensoren reproduzieren lässt.

Apple arbeitet an einer Lösung

Der Hersteller hat das Problem mittlerweile auf dem Schirm: In den Apple Stores an der Genius Bar bekommen Kunden mitgeteilt, dass man an einer Lösung arbeite. Dies klingt klar danach, dass man einem Firmwareupdate arbeite. Ob dies die Probleme beheben wird, bleibt abzuwarten. Übrigens, die Pfeifgeräusche äußern sich auch dann, wenn man die In-Ears zwischen Daumen und Zeigefinger nimmt und vorsichtig Druck ausübt.

