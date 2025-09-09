AirPods Pro 3 sind endlich da!

Das ist fast schon eine Überraschung. Apple startet seine September-Keynote mit den lange erwarteten AirPods Pro 3. Hier sind die Details.

Herzfrequenzsensor für die Ohren

Die AirPods Pro 3 bedienen sich eines Features, welche Apple bereits in den PowerBeats Pro verbaut hat. Die neue Generation kann während eines Workouts die Herzfrequenz messen. Praktisch für alle, die keine Apple Watch oder einen Brustgurt tragen wollen.

Verbesserte Mikrofone und Lautsprecher

Gegenüber den AirPods Pro 2 soll das Active Noise Cancelling doppelt so gut sein. Im Vergleich zur ersten Generation spricht Apple sogar von einem Faktor 4! Apple wirbt mit der besten Geräuschunterdrückung weltweit in In-Ear-Kopfhörern.

Live-Übersetzung, powered by Apple Intelligence

Diese Funktion hatte sich bereits angekündigt. Die AirPods Pro 3 können dank Apple Intelligence live Gespräche übersetzen. Sprachen werden automatisch erkannt, Phrasen entschlüsselt und in natürlicher Sprache direkt ins Ohr gegeben. Am effektivsten funktioniert das, wenn beide Gesprächspartner AirPods tragen.

Verbesserte Passform

Apple hat auf Kunden-Feedback gehört und weiter am Design der AirPods Pro 3 gearbeitet. Sie sollen nun in noch mehr Ohren passen und dort besser halten. Neu ist ebenfalls die IP57-Zertifikat gegen Schweiß und Wasser. Die AirPods Pro 3 sind damit erstmals staubgeschützt und resistent gegen „kurzzeitiges Untertauchen“ bis zu einem Meter Tiefe für 30 Minuten!

Längere Batterie-Laufzeit

Aus sechs Stunden werden acht! Die Laufzeit der AirPods Pro 3 hat sich gegenüber der Vorgänger-Version nochmal deutlich verbessert.

Preis und Verfügbarkeit

Der Preis in Deutschland liegt bei erfreulichen 249 Euro, den Vorgänger hat Apple 2022 für 299 Euro eingeführt.

Die AirPods Pro 3 sind ab sofort bestellbar und werden ab dem 19.9. ausgeliefert.