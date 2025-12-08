Eile mit Weile: iOS 26.2 noch nicht final, sondern als zweiter RC für Entwickler

Apple hat heute Abend keine Welle neuer Updates für die Nutzer veröffentlicht. Viel mehr wurde von iOS 26.2 ein zweiter Release Candidate an die Entwickler ausgeteilt. Ob die finalen Versionen der Aktualisierungen nun bis nächste Woche auf sich warten lassen, muss sich noch zeigen.

Apple veröffentlicht zumindest heute Abend kein Update auf iOS 26.2. Die kommende Aktualisierung lag seit letzter Woche als Release Candidate für Entwickler, wie auch freiwillige Tester vor, nun jedoch wurde nicht, wie erwartet, die finale Version veröffentlicht, sondern die Developer erhielten eine zweite RC-Fassung.

Ganz so schlecht ist das nicht, ein zweiter RC wird von Apple für gewöhnlich dann verteilt, wenn es mit der vorigen Version noch Probleme gab und Apple sich die Zeit nehmen möchte, diese auszuräumen.

Schon verstärkter Fokus auf Qualität?

Auch die übrigen erwarteten Aktualisierungen sind heute noch nicht erschienen. Welcher Art die Arbeiten sind, die Apple an den Updates noch abschließen muss, ist nicht bekannt, aber Nutzer profitieren grundsätzlich von einer möglichst ausführlichen Fehlersuche im Entwicklungsprozess.

Für iOS 27 soll Apple sich eine höhere Softwarequalität zum Ziel gesetzt haben – denkbar, dass sich hier bereits erste Anzeichen dieser Strategie zeigen.