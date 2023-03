Home Apple Heute Formel 1 im Free-TV schauen: So geht’s mit CyberGhost VPN

Heute Formel 1 im Free-TV schauen: So geht’s mit CyberGhost VPN

Verfasst von Lukas Gehrer // 4. März 2023 um 12:04 Uhr // Apple, Apps, Featured // Apps, iOS, iPhone, macOS, VPN // Kommentare deaktiviert für Heute Formel 1 im Free-TV schauen: So geht’s mit CyberGhost VPN

Die Formel 1 läuft endlich wieder, heute mit dem Kickoff in Bahrain. Doch in Deutschland sind durch Sky Sport die meisten Rennen nicht im Free-TV zu sehen. Wir zeigen, wie ihr fast gratis an den Stream kommt!

Apfelpage-Leser wissen: Mit einem VPN lässt sich das Geoblocking umgehen und damit zum Beispiel auf das österreichische Servus TV zugreifen. Dazu passend hat der Premium-Anbieter CyberGhost VPN einen Deal für nur 2,60 Euro monatlich parat. Der Preis gilt jedoch nur für kurze Zeit und für Apfelpage-Nutzer mit dem exklusiven Link:

CyberGhost VPN ist das Streaming-VPN für Formel 1

Formel-1-Fans profitieren heute doppelt. Mit aktiviertem VPN könnt ihr bequem auf die Sender ServusTV und ORF in Österreich oder SRF in der Schweiz zugreifen und das Rennen in Bahrain live und in HD verfolgen. Aber wieso mit CyberGhost VPN? Der Anbieter hat extra für Streaming optimierte Server, die ihr dazu verwenden könnt! Diese funktionieren sogar für Netflix und andere Services, ihr findet sie ganz einfach in der Server-Liste.

Apple Nutzer sind bekannt dafür, nur VPN-Anbieter mit dem höchsten Trust zu nutzen. Sprich jene, die Apple selber absegnet und im App Store zulässt. CyberGhost VPN wird auf dem Bewertungsportal Trustpilot basierend auf mehr als 15.000 Bewertungen mit ausgezeichnet bewertet.

Das ist kein Wunder, bei über 15 Jahren Markterfahrung. Bei Apfelpage nutzen einige in der Redaktion CyberGhost VPN schon seit Jahren: Für neue User ist unser Favorit die 45-tägige Geld-zurück-Garantie und der uneingeschränkte Zugriff auf über 9.500 Server in 91 Ländern.

CyberGhost VPN ist trotz seiner Marktführer-Stellung aber nicht so teuer wie manch anderer Konkurrent. Statt 10 Euro wie bei anderen TOP-VPNs bezahlt ihr bei CyberGhost VPN gerade einmal 2,19 monatlich (netto Preis + MWST).

Das bringt CyberGhost VPN im Alltag

Doch selbst abseits von Streaming zum Beispiel beim Shopping und Gaming hilft euch CyberGhost VPN beim Geldsparen! Für unterschiedlichste Sender und Shopping-Seiten, die normal gesperrt sind oder Preise verlangen, hat CyberGhost VPN 35 speziell optimierte Server im Angebot, mit denen ihr das Ganze umgeht. Sogar Shopping-Deals aus dem Ausland oder um ein Vielfaches günstigere Abo-Preise von Services sind damit möglich.

Aber wie geht das eigentlich? Ganz einfach: CyberGhost VPN tauscht eure IP-Adresse aus, damit der Provider oder die Webseite denkt, ihr sitzt im Ausland. Das Ganze passiert auf Knopfdruck auf iPhone, iPad, Apple TV und in der Menüzeile auf macOS! Alle Apps stehen gratis im Apple App Store.

Qualitätsmerkmal: Apple prüft VPN-Anbieter

Apple prüft jeden VPN, der Einzug in den App-Marktplatz halten möchte. Akzeptiert (und folglich von Nutzern geladen) dürfen nur VPN-Apps, die keine Logs speichern und gewissen Datenschutzbedingungen nachkommen. Als zugelassener Anbieter erfüllt CyberGhost VPN diese Voraussetzungen und legt sogar noch einen obendrauf: So versichert der Provider, während des Surfens Daten-Tracker und Werbung direkt zu blockieren.

Eine Mehrfachnutzung ist übrigens bei CyberGhost VPN kein Thema: Eine Lizenz erlaubt sieben registrierte Geräte. Dabei gibt es eigene Apps für beinahe sämtliche gängige Betriebssysteme, von macOS, Linux und Windows über iOS und Android bis hin zu tvOS und AndroidTV. Auch Router und Browser lassen sich mit CyberGhost VPN ausstatten.

Die Vorteile von CyberGhost VPN

Weltweit mehr als 9.500 VPN-Server in 115 Ländern und 113 Standorten

in 115 Ländern und 113 Standorten OpenVPN, IKEv2, WireGuard®-Protokoll

Deutscher Kundensupport

Gleichzeitig auf 7 Geräten nutzen

nutzen 256-bit-AES-Verschlüsselung

Strenge No-Logs-Politik

Apps für alle gängigen Betriebssysteme und Gerätekategorien

Unlimitierte Bandbreite und Datenvolumen

und Datenvolumen Schützt den verwendeten DNS-Server oder die IP-Adresse vor Leaks

Live-Kunden-Support rund um die Uhr

rund um die Uhr Automatischer Kill-Switch

Größtmögliche VPN-Performance

VPN-Performance Uneingeschränkte 45-Tage-Geld-zurück-Garantie

Formel 1 im Free-TV: Heute mit CyberGhost VPN

Egal, ob ihr Formel 1 im Free-TV schauen wollt oder allgemein einen guten VPN-Dienst sucht, heute hat CyberGhost VPN für alle Apfelpage-Leser den Joker. Ganz ohne Risiko und mit 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie holt ihr euch das Premium-VPN im Deal 82 % günstiger.

Hier geht’s zum Angebot:

→ Zum Apfelpage-Deal: CyberGhost VPN für 2,60 Euro pro Monat sichern

