Home Apple Watch Heiß: Apple Watch S7 explodiert, Apple drängt auf Geheimhaltung

Die Apple Watch macht häufig Schlagzeilen als Lebensretter, etwa durch die EKG-Funktion oder weil Nutzer per Siri den Notruf alarmieren konnten. Dass sie auch sehr gesundheitsgefährdend sein kann, erlebte zuletzt ein US-Amerikaner. Während Apple die Lebensretterfälle auch gern über all seine Kanäle teilt, möchte man bei unangenehmen Zwischenfällen eher den Deckel drauf machen.

Es ist ein Einzelfall, aber ein sehr unangenehmer, über den ein Nutzer einer Apple Watch Series 7 zuletzt mit 9to5Mac sprach. Dieser musste ein dramatisches Ende seiner Uhr bezeugen, das gut und gern auch noch schlimmere Auswirkungen für Leib und Leben hätte nehmen können.

Der Nutzer registrierte vor kurzem, wie sich seine Apple Watch an seinem Handgelenk mehr und mehr erwärmte, eine Warnung von watchOS, sich aufgrund von Überhitzung herunterzufahren, gab es auch. Klugerweise nahm der Nutzer die Uhr ab und informierte Apple.

Ein feuriges Ende

Der Kunde wurde im Support nach oben durchgereicht und landete bei einem Abteilungsleiter, der seinen Fall zur Top-Priorität machte, doch zunächst hörte er nichts mehr von Apple. Am kommenden Morgen war die Uhr allerdings noch heißer geworden, was der Kunde bemerkte, als er Fotos zur Dokumentation machen wollte.

Schließlich konnte er die Uhr gerade noch rechtzeitig aus dem Fenster werfen, bevor sie explodierte.

Apple will Verschwiegenheitserklärung

Apple holte die Überreste der Uhr zwar ab, wollte dem Kunden aber auch eine unterschriebene Verschwiegenheitserklärung abringen, die er jedoch nicht unterzeichnete. Stattdessen ging er mit seinen Erlebnissen an die Öffentlichkeit, was auch jedem Kunden in dieser Situation zu raten ist.

Wie es zu dem Zwischenfall kam, ist nicht klar. Der Kunde stellte sich zwar in der Notaufnahme vor, wurde jedoch schlussendlich nicht ernstlich verletzt.

