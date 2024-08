Home Deals Heat-It: Insektenstich-Heiler für 25 Euro im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. August 2024 um 17:44 Uhr // Deals // // 1 Kommentar

Die Tage werden wieder etwas kürzer, dennoch ist es gerade abends noch schön lauschig warm – ideal, um draußen im Park, im Garten oder auf der Terrasse zu sitzen. Ihr seid jedoch nicht allein, auch diverse Insekten genießen diese Tageszeit. Und dann und wann steht ihr auf der Speisekarte und müsst euch mit6 lästigen Insektenstichen herumärgern. Diese jucken, doch es gibt es kleines Gadget, mit dem man dem Einhalt gebieten kann.

Heat-It im Angebot

Damit der Stich in die menschliche Haut zunächst unbemerkt bleibt, setzen die meisten Insekten einen Enzym-Cocktail in ihrem Speichel an. Dieser sorgt dafür, dass die Einstichstelle temporär betäubt ist. Doch der Abbau dieses Enzym-Cocktails verursacht den Juckreiz – einfach gesprochen. Dies lässt sich recht einfach unterbinden, die auf Eiweiß basierenden Enzyme mögen keine Hitze und damit kommen wir zum Heat-It. Den gibt es sowohl als Lightning- als auch als USB-C-Variante und wird am iPhone angesteckt. Mithilfe der App, mit der sich einstellen lässt, ob ein Erwachsener oder ein Kind behandelt wird, erzeugt der Heat-it konzentrierte Wärme im Kopf, denn man direkt auf der Einstichstelle platziert. Diese Wärme zerstört die Eiweiße und lindert den Juckreiz – ganz ohne Chemie. Aktuell ist der Heat-It für knapp 25 Euro im Angebot und lässt sich easy am Schlüsselbund platzieren.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

