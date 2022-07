Home Daybreak Apple Hat Apple einen M1 Mac Pro abgesagt? | Amazon Prime wird teurer | Lockdown für Safari ist heftig – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat noch keinen Mac Pro mit Apple Silicon-Chip vorgestellt, Gerüchten nach soll dieser aber bereits fertig gewesen sein. Dennoch hatte Apple einen guten Grund, ihn noch nicht auf den Markt zu bringen. – damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hatte angekündigt, innerhalb von zwei Jahren alle Macs auf die neue Plattform Apple Silicon umzustellen – das ist nun zwei Jahre her, doch bis Ende diesen Jahres könnte immerhin der Mac Pro mit Apple Silicon-Chip angekündigt werden. Dass es fast schneller gegangen wäre, verriet zuletzt Mark Gurman, hier dazu mehr.

Amazon Prime wird teurer

Kein Thema mit Appfelbezug, dennoch heute in unseren Top3 des Tages: Amazon Prime wird teurer. Lange blieben die Preise stabil, dann setzt Amazon die Gebühren hoch und begründet das ausgerechnet mit der Inflation, hier dazu die Details.

Was bedeutet der neue Lockdown-Modus für Safari?

Apple bereitet einen neuen Modus für iPhone und Mac vor: Im Lockdown-Modus soll das Surfen besonders sicher sein. Safari ist dann allerdings auch nicht mehr so richtig fürs Browsen zu gebrauchen, hier lest ihr, was im Lockdown mit Safari passiert.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat sich in einem Prozess eines Herstellers von Kopfhörern verglichen. Der Kläger hatte Apple mehrfache vorsätzliche Patentverletzungen vorgeworfen, hier die Infos.

Apple Maps bringt „Umsehen“ nach Deutschland.

Das Feature heißt bei uns „Umsehen“ und plötzlich ist es fast überall verfügbar – ja, sogar in Bielefeld. Die Bilder sind zwar nicht ganz neu, dennoch ist das ein wirklich großer Schritt für Apple Maps, hier die Details.

Anker stellt zwei neue Netzteile vor..

>zwei Neue Ladegeräte gibt es von Anker, sie laden per USB-C ziemlich zügig, hier die Infos.

Und die erste VR-Brille von Apple wird möglicherweise per Handschuh gesteuert, auch ein Ring könnte zum Einsatz kommen, hier weitere Details.

Damit darf ich mich für den Moment vn euch verabschieden und wünsche euch einen entspannten Mittwoch.

