Apple Maps: „Look Around“ Nun auch in Berlin, Hamburg und Leipzig verfügbar

Jahrelang war Apple sehr zögerlich, wenn es darum ging, neue Funktionen von Apple Karten auszurollen. Seit April diesen Jahres legt der Konzern hierzulande aber einen Zahn zu. Dies gilt primär für die Funktion „Look Around“, zu Deutsch „Umsehen“. Apple erweitert diese Funktion beständig auf immer mehr Städte innerhalb der Bundesrepublik. Nun lässt sich diese Funktion auch in der Bundeshauptstadt nutzen.

„Look Around“

Mit „Look Around“ beschreibt der Konzern eine Funktion, mit dessen Hilfe man sich mittels interaktiver Panoramen einen Überblick der Gegebenheiten vor Ort verschaffen kann. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Es bedeutet lediglich, dass echte Bilder euch einen besseren Eindruck verschaffen. Diese Funktion wurde im April 2022 erstmals ausgerollt, und zwar in der Stadt München. Seitdem fügt der iPhone-Konzern in regelmäßigen Abständen neue Städte innerhalb Deutschlands hinzu.

Nun in Berlin, Hamburg und Leipzig verfügbar

Nachdem Rollout in München folgte relativ schnell Frankfurt am Main, zuletzt kamen Dortmund und Essen im Ruhrpott sowie Köln hinzu. Seit gestern lässt sich die Funktion auch in Hamburg, Berlin und Leipzig nutzen. Wer Apple Karten öffnet und die Städte entsprechend eingibt, bekommt ein Fernglas-Symbol angezeigt. Tippt ihr darauf, könnt ihr „Look Around“ nutzen und einen Blick auf echtes Bildmaterial werfen. Sollte das Icon nicht zu sehen sein, müsst ihr noch etwas stärker hineinzoomen.

Setzt A12 voraus

Wer diese Funktion auf einem iPhone oder iPad nutzen möchte, braucht mindestens einen A12 Bionic. Bedeutet also im Umkehrschluss, ab einem iPhone Xs oder höher ist dieses Feature verfügbar. Auf dem Mac zeigt man sich etwas großzügiger, hier kommen auch einige Modelle mit Intel-Chip in den Genuss. Auf der WWDC21 hieß es noch, dass diese Funktion auf Apple Silicon beschränkt ist.

Datenschutz ist gewährleistet

Diese Funktion ist nicht neu, Google Maps experimentierte damit schon Anfang der 2010er. Apple allerdings setzt von Anfang an konsequent auf den Datenschutz: Aufgenommene Gesichter und Kennzeichen werden zuverlässig verpixelt. Wer der Darstellung der eigenen Häuserfront vielleicht sogar widersprechen will, der wirft einen Blick auf diese Sonderseite der Datenschutzaufsicht Bayern.

