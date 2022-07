Home Apple Apple Car: Auch über 200 Patente machen noch kein Auto

Im Project Titan wird angeblich am ersten Apple Car gebaut. Wann es rollt? Niemand weiß es. Nicht einmal auf seriöse Spekulationen mag man sich einlassen, dabei war Apple durchaus fleißig, zumindest hat man schon jede Menge Patente zum Thema angemeldet.

Das Apple Car ist schon lange Gegenstand von Spekulationen, doch es ist noch völlig unklar, wann es einmal vorgestellt wird. Dabei hat Apple eine rege Patenttätigkeit an den Tag gelegt: Seit dem Jahr 2000 hat das Unternehmen ganze 248 Patente im Bereich Automobilität angemeldet, das zeigen Recherchen der IT-Firma Intellectual Property Landscape, aus denen japanische Wirtschaftsmedien zitieren.

Apple patentierte dabei Aspekte vieler Teilbereiche der Automobilen Entwicklung, von der Aufhängung über den Komfort der Sitze bis zu substanziellen Aspekten wie des Batteriemanagements und der absoluten Kernkomponente des mutmaßlichen Apple Car, das autonome Fahren.

Kommunikation und Navigation im Fokus

Auch die Konnektivität mit anderen motorisierten Verkehrsteilnehmer hat zahlreiche Patente hervorgebracht. Insgesamt stehen Kommunikation und Navigation im Fokus von Apples Patentaktivitäten, gefolgt von Autonomiefunktionen.

Im letzten Jahr wurden acht Patente von Apple eingereicht, im Schnitt wartet der Hersteller anderthalb Jahre von der Beantragung eines Patents bis zu dessen Erteilung, es dürften also in Summe noch mehr Schutzrechte auf das Jahr 2021 entfallen. Ab 2016 nehmen die Patentanmeldungen signifikant zu, etwas früher sollen bei Apple die Planungen zum Apple Car begonnen haben. Zuletzt hatte Apple erst einen hochrangigen Experten im Project Titan verloren, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Allgemein ist die Fluktuation im Projekt ungewöhnlich hoch, mehrfach kamen Manager großer Autokonzerne und blieben nur kurze Zeit im Unternehmen. Die Gründe dafür sollen unter anderem in frustrierender Konfusion im Entwicklungsprozess zu finden sein.

