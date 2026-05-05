Wir haben erst Anfang Mai, dennoch hat sich Apple dazu entschlossen, das neue Apple-Watch-Armband für den Pride Month mitsamt der passenden Wallpaper vorzustellen. Damit lässt sich übrigens auch festhalten, dass wir zeitnah mit iOS 26.5 rechnen dürfen.

Die neuen Wallpaper

Das neue Zifferblatt „Pride Luminance“ ist farblich auf das passende Armband abgestimmt und setzt auf dynamische Lichteffekte, die die Vielfalt und Individualität der LGBTQ+-Community hervorheben. Apple bietet dabei zwei Designvarianten: eine radiale Darstellung mit farbigen Strahlen entlang der Stundenmarkierungen sowie ein vertikales Layout, das die linearen Streifen des Armbands aufgreift. Nutzer können das Zifferblatt zudem mit erweiterten Farboptionen personalisieren und so ihren eigenen Stil sowie ihre Zugehörigkeit individuell zum Ausdruck bringen. Das Wallpaper für iPhone und iPad verfügen über den gleichen Aufbau.

Apple Watch Pride Edition Sportarmband

Das farblich passende Sportarmband ist aus Nylongarn gewebt und stellt einen Regenbogen aus elf Farben dar. Die aufwendige Webart lässt eine Farbe in die nächste übergehen und schafft so Tiefe und Bewegung auf dem Armband. Das daraus resultierende Design ist fröhlich und lebendig und zeigt ein volles Farbspektrum, das die einzigartigen Identitäten widerspiegelt, die LGBTQ+-Communities weltweit prägen. Das Armband ist ab sofort direkt bei Apple zu bestellen und soll Ende der Woche bei den ersten Käufern eintreffen. Das legt für uns den Schluss nahe, dass iOS 26.5 wohl bis zum Ende dieser Woche erscheinen wird