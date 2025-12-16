Das seht ihr bei Netflix im Januar 2026

Wir haben erst Mitte Dezember und Netflix hat sich bereits dazu entschieden, die Neuzugänge für den kommenden Januar bereitzustellen. Dabei konnte der Streamingpionier einen echten Coup landen.

Die Neuzugänge

Die Rede ist nämlich davon, dass man sich die Lizenzen aller Bond-Filme sichern konnte – inklusive dem Film „Sag niemals nie“ mit Sean Connery. Zudem wird es das Staffelfinale der fünften Staffel von „Stranger Things“ geben.

Die neuen Dokus

ab dem 07. Januar

Marcello Hernández: American Boy: In seinem ersten Netflix-Special spricht Marcello Hernández von SNL über seine Latino-Wurzeln, ausgelassene Tanzwettbewerbe mit der Familie und die Lebensweisheiten seiner Mutter.

Ab dem 09. Januar

Depeche Mode: M

Ab dem 21. Januar

Kidnapped: Der Fall Elizabeth Smart: Im Jahr 2002 wurde die 14-jährige Elizabeth Smart aus ihrem Bett entführt. Ihre Überlebensgeschichte und die Suche nach den Verdächtigen werden in dieser Dokumentation erzählt.

Die neuen Serien

Ab dem 01. Januar

Stranger Things 5: Das Finale: Hawkins steht unter Quarantäne, Elfi ist untergetaucht, Lucas befindet sich auf einer verschneiten Trauerfeier, Max liegt im Koma und Dustin ist zurück bei seinen Eltern, die ständig streiten. Die Tore zur Unterwelt bleiben weiterhin geöffnet, wodurch Hawkins in der Schwebe bleibt.

Stranger Things 5: Das Finale: Hawkins steht unter Quarantäne, Elfi ist untergetaucht, Lucas befindet sich auf einer verschneiten Trauerfeier, Max liegt im Koma und Dustin ist zurück bei seinen Eltern, die ständig streiten. Die Tore zur Unterwelt bleiben weiterhin geöffnet, wodurch Hawkins in der Schwebe bleibt.

My Korean Boyfriend: Fünf Brasilianerinnen in verschiedenen Lebensphasen erkunden die Herausforderungen und Freuden internationaler Beziehungen mit koreanischen Männern.

Suche mich nicht: Ein verzweifelter Vater sucht nach seiner Tochter, die während einer Missionsreise verschwindet. Dabei geraten nicht nur sein Glauben, sondern auch seine Rolle als Elternteil ins Wanken.

Amor de oficina – Eine Lovestory im Büro: Eine ehrgeizige Mitarbeiterin und der charmante Sohn des Chefs konkurrieren um eine Beförderung und kommen sich dabei näher, als sie geplant hatten.

El tiempo de las moscas: Zwei frisch aus dem Gefängnis entlassene Frauen versuchen, ihr Leben neu zu ordnen, und verstricken sich dabei in neue Probleme und alte Konflikte.

Ab dem 02. Januar

Land der Sünde: Ein Junge verschwindet und die leitende Ermittlerin stößt bei der Suche auf die dunklen Geheimnisse einer scheinbar ruhigen Kleinstadt.

Ab dem 08. Januar

HIS & HERS: Zwei entfremdete Ehepartner – ein Polizist und eine Ärztin – müssen zusammenarbeiten, als ihre Tochter verschwindet.

Ab dem 09. Januar

Machos alfa: Staffel 4: Die Probleme der Männlichkeit häufen sich, als vier Freunde versuchen, sich in einer sich wandelnden Gesellschaft zurechtzufinden.

Ab dem 13. januar

The Boyfriend: Staffel 2: Eine neue Gruppe von Männern navigiert im verschieden Phasen der Beziehung und des Reichtums durch romantische und finanzielle Herausforderungen.

Ab dem 14. Januar

La reina del flow: Staffel 3: Yeimy und Charly leben in Frieden und sind mit Liebe, Musik und ihrer wachsenden Familie beschäftigt, bis eine Katastrophe alles zu zerstören droht.

Ab dem 15. Januar

Agatha Christie’s Seven Dials: Als in dieser Adaption eines Romans von Agatha Christie eine Landhausparty mit einem Mord endet, versucht eine schlaue Adelige, den Fall zu lösen.

Ab dem 16. Januar

Can This Love Be Translated?: Ein Meister im Dolmetschen steht vor seiner schwierigsten Aufgabe, als er nicht nur Sprachen, sondern auch Gefühle übersetzen muss.

Undercover Miss Hong:

Ab dem 22. Januar

Finding Her Edge: Um die Eislaufbahn ihrer Familie zu retten, kehrt eine junge Frau in ihre Heimatstadt zurück und nimmt an einem prestigeträchtigen Wettbewerb teil.

Free Bert: Ein chaotischer Vater und seine schräge Familie sorgen für Chaos, als sie versuchen, sich den hochnäsigen Familien in ihrer schicken neuen Schule anzupassen.

Ab dem 29. Januar

Bridgerton: Staffel 4 Teil 1: Obwohl Benedict der zweitälteste Bridgerton-Sohn ist, hat er lange gezögert, sich niederzulassen. Nun stellt sich die Frage, ob sich das ändert.

Die neuen Reality-Inhalte

Ab dem 07. Januar

Unlocked: A Jail Experiment: Staffel 2: In dieser Realityserie begleiten Kameras Häftlinge und Personal in einem Gefängnis, in dem neue Regeln getestet werden.

Ab dem 08. Januar

Love Is Blind: Germany: Staffel 2: Eine neue Gruppe Singles nimmt an einem Experiment teil, bei dem Beziehungen ohne Blickkontakt entstehen sollen.

Ab dem 14. Januar

Star Search: Viel Talent, hohe Risiken, Ihre Stimme: Die legendäre Wettbewerbsserie kehrt für eine neue Generation zurück, und das live! Die Suche beginnt.

Ab dem 23. Januar

Skyscraper Live: Der bekannte Free-Solo-Kletterer Alex Honnold will in diesem Live-Event aus Taipeh, Taiwan, einen der höchsten Wolkenkratzer der Welt besteigen.

Die neuen Filme

Ab dem 09. Januar

People We Meet on Vacation: Sie sind grundverschieden: Poppy ist ein Freigeist, Alex plant gern. Nach Jahren der gemeinsamen Urlaube fragen sich die beiden, ob sie nicht doch das perfekte Paar abgeben würden.

People We Meet on Vacation: Sie sind grundverschieden: Poppy ist ein Freigeist, Alex plant gern. Nach Jahren der gemeinsamen Urlaube fragen sich die beiden, ob sie nicht doch das perfekte Paar abgeben würden.

Goat: Ein College-Student versucht, sich von einem brutalen Übergriff zu erholen, indem er der Studentenverbindung seines Bruders beitritt, doch die Schikanen, denen er ausgesetzt ist, machen die Situation nur noch schlimmer.

Ab dem 15. Januar

„ James Bond – 007 jagt Dr. No“

– 007 jagt Dr. No“ „ James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“

– Liebesgrüße aus Moskau“ „ James Bond 007 – Goldfinger“

– Goldfinger“ „ James Bond 007 – Feuerball“

– Feuerball“ „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“

– Man lebt nur zweimal“ „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“

– Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ „James Bond 007 – Diamantenfieber“

– Diamantenfieber“ „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“

– Leben und sterben lassen“ „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“

– Der Mann mit dem goldenen Colt“ „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“

– Der Spion, der mich liebte“ „ James Bond 007 – Moonraker“

– Moonraker“ „James Bond 007 – In tödlicher Mission“

– In tödlicher Mission“ „James Bond 007 – Octopussy“

– Octopussy“ „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“

– Im Angesicht des Todes“ „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“

– Der Hauch des Todes“ „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“

– Lizenz zum Töten“ „James Bond 007 – GoldenEye“

– GoldenEye“ „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“

– Der Morgen stirbt nie“ „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“

– Die Welt ist nicht genug“ „ James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“

– Stirb an einem anderen Tag“ „James Bond 007 – Casino Royale“

– Casino Royale“ „James Bond 007 – Ein Quantum Trost“

– Ein Quantum Trost“ „ James Bond 007 – Skyfall“

– Skyfall“ „ James Bond 007 – Spectre“

– Spectre“ „James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben“

– Keine Zeit zu sterben“ „Sag niemals nie“

Ab dem 16. Januar

The Rip: Als in einem verlassenen Versteck Bargeld in Millionenhöhe entdeckt wird, gerät das Vertrauen innerhalb eines Polizeiteams aus Miami ins Wanken.

Ab dem 23. Januar

Der Fälscher: Ein ambitionierter Künstler wird in diesem Drama nach wahren Ereignissen in den 1970ern zum Meisterfälscher für kriminelle Banden der Stadt Rom.

Der Fälscher: Ein ambitionierter Künstler wird in diesem Drama nach wahren Ereignissen in den 1970ern zum Meisterfälscher für kriminelle Banden der Stadt Rom.

Max: Bester Freund. Held. Retter: Ein traumatisierter Militärhund wird von der trauernden Familie seines gefallenen Hundeführers adoptiert und hilft dessen jüngeren Bruder, das Geschehene zu bewältigen.

Die neuen Animes

Ab dem 22. Januar

Cosmic Princess Kaguya!: Irohas Leben gerät aus der Bahn, als Kaguya, eine Ausreißerin vom Mond, bei ihr einzieht und sie überredet, gemeinsam in einer virtuellen Welt aufzutreten.

Die neuen Comedy-Inhalte

Ab dem 27. Januar