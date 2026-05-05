Programmhinweis: Halbfinalrückspiel: FC Arsenal vs. Atlético Madrid

Wer auf absoluten Spitzenfußball steht, der dürfte vergangenen Dienstag nicht enttäuscht worden sein. PSG und der FC Bayern lieferten sich ein richtig rassiges Spiel, welches taktisch an die Hallenturniere der 90er erinnerte – wir schießen ein Tor mehr als der Gegner. Das zweite Halbfinale fiel etwas ab, war aber nicht weniger spannend, was an kontroversen Schiri-Entscheidungen im Wanda Metropolitano lag. Nun geht es ans Rückspiel in London.

FC Arsenal vs. Atlético Madrid

Der FC Arsenal ist furios in die Saison gestartet und hatte in der Ligaphase der Champions League sogar den FC Bayern dominiert. Doch seit dem Jahreswechsel läuft es unrund, und in der Premier League scheint man auf den letzten Metern wieder einmal final zu versagen. Da man auch in den heimischen Cup-Wettbewerben ausgeschieden ist, muss Arteta seine Mannschaft ins Finale führen – um seinen Job zu retten. Deshalb ist es umso bitterer, das im Hinspiel in Madrid ein Elfmeter für Arsenal zurückgenommen wurde, der das potenzielle 1:2 aus Sicht von Atlético gewesen wäre.

Auf der anderen Seite steht Diego Simeone ähnlich unter Druck, denn der letzte Meistertitel datiert aus der Saison 2020/2021, international konnte man zuletzt in der Saison 2017/2018 die Europa League gewinnen. In der Champions League fand man 2014 und 2016, teils dank kniffliger Schiedsrichter-Entscheidungen seinen Meister im verhassten Stadtrivalen Real Madrid. Außerdem verlor man vor knapp zwei Wochen das Finale der Copa Del Rey gegen Real San Sebastián. Sich von Simeone zu trennen, wird schwierig, da der argentinische Trainer ein kolportiertes Jahresgehalt von rund 35 Millionen Euro einstreichen soll.

Das Rückspiel verspricht in London also eine enorme Spannung, und zudem kommen noch persönliche Noten hinzu. Für Antoine Griezmann ist es der letzte Versuch, sich doch noch den ersehnten Titel in der Champions League zu sichern, da er nach der Saison in die MLS wechselt.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

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Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Morgen findet dann das zweite Halbfinale zwischen Atlético Madrid und Arsenal London statt.