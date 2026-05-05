Mehr Diversifizierung: Kommen Apples Chips künftig von Intel und Samsung?

Apple befindet sich in einer spannenden Phase, intern scheint Neu-CEO John Ternus erste Umstrukturierungen anzustoßen. Einem Bericht nach will die Hardware-Abteilung die Abhängigkeit von TSMC minimieren und künftig vermehrt auf Intel und Samsung setzen.

TSMC ist taiwaneischer Hauptfertiger für iPhone-Chips und aufgrund geopolitscher Anspannungen mit dem großen Nachbarn aus China unfreiwillig ein gewisses Risiko für Apple geworden. John Ternus und sein Nachfolger wollen deshalb weitere Fertiger ins Boot holen, um die Produktion diverser zu gestalten.

Intel und Samsung könnten profitieren

Einem Bericht von Bloomberg nach gibt es intern entsprechende Überlgeungen bei Apple. Da John Ternus im Herbst den langjährigen CEO Tim Cook ablösen wird, rückt der Apple-Veteran Johny Srouji an dessen Stelle. Gemeinsam wollen sie Apple Abhängigkeit von TSMC minimieren.

Im vergangenen Jahr machten ähnliche Gerüchte die Runde, als Investoren auf eine neue Partnerschaft zwischen Apple und Intel hinwiesen. Ab 2028 könnten alle Nicht-Pro-iPhone-Chips von Intel gefertigt werden. Schon 2027 sollen die M-Basis-Chips in US-Werken von Intel vom Band laufen. Auch Samsung schickt sich an, Chips in Apples Heimatmarkt zu produzieren und wird damit laut neuestem Bericht ebenfalls heißer Kandidat für die Diversifizierung von Apples Prozessoren-Lieferkette.