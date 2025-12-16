Aktuell macht der Fall eines Users die Runde, der seit Jahrzehnten treuer Apple-Kunde ist. Nach eigenen Angaben hat er im Laufe der letzten 30 Jahre mehrere zehntausend US-Dollar in Apple-Hardware und -Software investiert. Als er nun eine Guthabenkarte einlösen wollte, sperrte der iPhone-Konzern seinen ehemals Apple ID genannten Zugang.

Eine Geschenkkarte mit 500 US-Dollar Guthaben wird dem Betroffenen nun zum Verhängnis. Diese wollte der ehemalige Entwickler einlösen, um sein Abo für iCloud+ mit 2 TB zu bezahlen. Nach Eingabe des Codes erschien eine Fehlermeldung, Apple ging von einem Betrugsversuch aus. Der seit 25 Jahren aktive Apple Account wurde daraufhin gesperrt, seitdem sind sämtliche getätigte Software- und Dienste-Käufe nicht erreichbar und die Hardware nutzlos. Trotz Backups kann diese nicht mehr synchronisiert werden, was sich auf viele iCloud-basierte Vorgänge auswirkt.

Automatisierter Apple Support nicht hilfreich

Auf diverse Versuche, über den Support eine Lösung zu finden, bekam der Betroffene bisher nur pauschale Antworten. Auch das Abmelden aus dem gesperrten Account ist nicht möglich, jetzt schlägt der Support einen Wechsel zu einer neuen Apple ID vor. Laut User bringe das ein erneutes Sperr-Risiko mit sich, da der Vorgang gegen Apples eigene Nutzungsbedingungen verstoßen könnte.

Statt wie bisher auf automatisierte Nachrichten warten zu müssen, soll Apple nach Angaben des Users zugesichert haben, dass man sich den Fall persönlich ansehe. Ein für den 15.12. angekündigter Anruf blieb laut Update vom 16.12. jedoch aus.

Vorsicht vor Guthabenkarten?

Guthabenkarten von Apple sind gerade zu Weihnachten ein beliebtes Geschenk. Laut eigenen Aussagen des Users handelte es sich um eine handelsübliche Karte, die er bei einem bekannten Elektronik-Geschäft in den USA gekauft habe und das auch belegen könne. Die gesamte Geschichte könnt ihr hier lesen.

Nutzt ihr regelmäßig Apples Guthabenkarten? Habt ihr schonmal Probleme bei der Einlösung gehabt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.