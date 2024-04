Home Featured Googles KI auf dem iPhone? Her damit! (Die Kolumne)

Googles KI auf dem iPhone? Her damit! (Die Kolumne)

Die Gerüchteküche flambiert zurzeit ein äußerlich sehr unappetitliches Gericht wie, sagen wir, Paella mit Schokoladensauce. Angeblich gibt es Gespräche von Apple mit OpenAI für ChatGPT und mit Google, um ihre Künstliche Intelligenz namens „Gemini“ auf das iPhone zu bringen. Klingt nach Spiegelei auf einer Pizza oder Chips mit Salz und Essig oder nach „Geht gar nicht!“. Doch nur auf den ersten Blick. Ihr Gourmand-Kolumnist behauptet: Egal welche! Her damit!

Schmuddelecke?

ChatGPT brauchen wir wohl nach anderthalb Jahren nicht mehr zu erklären. Klären wir also, was Gemini ist und dann, warum beide für uns Apple-Fans in die Schmuddelecke gehören. Man kann sich leicht die Panik bei Google vorstellen, als die Firma OpenAI ihr generatives Sprachmodell „ChatGPT“ vorstellte. Das waren, um beim Essen zu bleiben, fünf Sterne beim Guide Michelin und Google stand da wie die Pommesbude am Bahnhof. Geschlagen im Feld der innovativen Technologien! Ein Tool mit dem Potenzial Googles Butter-und-Brot-Geschäft Suchdienste überflüssig zu machen. Heute wissen wir es etwas besser und kennen auch die Grenzen der KI.

Google panisch

Google reagierte panisch und veröffentlichte im Juli 2023 ihr eigenes Tool: „Bard“. Nur fünf Monate später brachten unsere Freunde aus Mountain View (genauer die Tochterfirma DeepMind) eine Trüffelvariante vom Kobe-Rind auf Matsutake-Pilzen und nannten sie „Gemini“. Damit gemeint ist sowohl der Chatbot als auch das Sprachmodell dahinter. Und das Ding ist multimodal, versteht neben Sprache auch Bilder, Code, Audio und Video. Um es kurz zu machen: Gemini ist eine wirklich geile KI, mehr Fünf-Gänge-Menü denn Döner-Tasche.

Warum nicht im iPhone?

Möchte der Schreiber dieser Zeilen ChatGPT und/oder Gemini nutzen? Klar! Warum also nicht im iPhone?

Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz

Um die letzte Frage zu beantworten, reicht das Schreckgespenst einer versalzenen Suppe: Datenschutz. Mit großem Aufwand und meistens erfolgreich hat uns Apple zu Datenschützern, Verteidigern der Persönlichkeitsrechte, werbehassenden Verbrauchern und Menschen erzogen, die gerne mehr bezahlen, wenn sie dafür keine Angst haben müssen, ihr Privatleben, ihre Gewohnheiten, ihre Vorlieben, ihr geheimen Wünsche in einer Datei im tiefsten Keller des Apple Parks oder bei windigen Werbefuzzis zu wissen.

Aber!

Und jetzt sollen wir ausgerechnet eine generative KI von OpenAI oder Google in unserem allerheiligsten iPhone nutzen und sie mit unseren Daten füttern, fett werden lassen, bevor nicht sie, sondern wir geschlachtet werden (,um beim Thema zu bleiben)? Nein, aber… Sind ChatGPT und Gemini gut? Ja! Hat Apple etwas Vergleichbares oder Besseres? Offenbar nein! Nutzt Apple immer das Beste, auch von anderen Firmen wie Samsung (Displays) oder Qualcomm (Modems)? Ja! Es gibt also kein grundsätzliches Problem, keine Frage der Firmenkultur. Es geht einzig und allein um den Datenschutz. Aus meiner bescheidenden Hinterhofküche schlage ich diese Rezepte vor, gerne als Menü:

Lokal

Die generative KI, von wem auch immer, muss lokal auf dem Gerät laufen. Das macht sie, das muss uns klar sein, schlechter. Apple hätte hier aber mit den Chips zum Maschinellen Lernen eine gute bis sehr gute Hardware-Basis. Schon heute gibt es einige Sprachmodelle zum Download und zur lokalen Nutzung, z.B. auf dem Mac (Stichwort GPT4ALL).

Eigene Server

Alle Anwendungen, die doch in der Cloud landen müssen, werden auf Apple-Servern verarbeitet und nicht bei Dritten. Auch das macht die Anwendungen schlechter, ist aber sicherlich technisch zu meistern. Die Alternative sind spezielle Server bei den Anbietern, so bei Google, die ausschließlich für Apple reserviert sind und dem Zugriff von Dritten entzogen. Auch hier hat Apple keine Berührungsängste, so lief es jahrelang mit der iCloud und mit Amazon-, Microsoft- und Google-Rechenzentren.

Trust-Layer

Die letzte Möglichkeit machen uns Firmen vor, die ständig mit sensiblen Geschäftsdaten hantieren und ihren Kunden trotzdem eine KI-Lösung anbieten wollen, wie z.B. Salesforce. Die Lösung heißt „Trust-Layer“ und verschlüsstelt, vereinfacht gesagt, sensible Daten durch Platzhalter bei der Anfrage und übersetzt wie wieder zurück bei der Antwort der KI. (Stichwort Einstein GPT). So ist eine KI nutzbar, alle sensiblen Daten gehen trotzdem nicht raus.

Fazit

Generative KI auf dem iPhone? Her damit! Welche? Am liebsten die beste! Aber… nur, wenn Apple den Datenschutz gewährleistet, wovon ich überzeugt bin! Das ist schließlich ein Alleinstellungsmerkmal und eines der Verkaufsargumente für Apple-Produkte. Schauen wir mal, was uns die sympathischen Köche aus Cupertino so servieren.

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im endlosen X-Sabbatjahr, aber auf Mastodon: fileccia@dju.social, persönlich zu erreichen unter marco@apfelpage.de

-----

