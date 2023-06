Home Daybreak Apple Google stellt AR-Brille ein | Diese iOS 17 Features verspäten sich | Hyundai mit kabellosem CarPlay – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um Google und dass diese anscheinend ihre Konkurrenz zur Apple Glasses einstellen. Außerdem welche Funktionen nicht direkt zum Start von iOS 17 kommen werden und Hyundai setzt auf kabelloses CarPlay. Das und mehr gleich hier!

„Google Iris“ eingestellt

Hier ist nicht die „Google Lenses“ gemeint, die bereits 2012 von vorgestellt wurden. Ebenfalls arbeitet das Unternehmen seit 2021 auch an einer AR-Brille. Diese trug den Codenamen „Google Iris“ und es sieht wohl so aus, als ob die Entwicklung an dem Produkt eingestellt wurde.

Diese iOS 17 Features gibt es nicht zum Start

Die meisten auf der WWDC vorgestellten Funktionen für das neue iOS sind direkt beim Start im September verfügbar. Jedoch verspäten sich ein Paar Features und kommen erst in einem der folgenden Updates, wie das auch schon bei den letzten malen der Fall war. Zu den Funktionen, die sich verspäten werden, gehören die Tagebuch-App „Journal“, das neue AirDrop sowie geteilte Playlists in Apple Music.

Hyundai setzt auf CarPlay

In letzter Zeit konnte man oft lesen, dass verschiedene Fahrzeughersteller sich von Software-Lösungen wie CarPlay lossagen und lieber ihr eigenes Süppchen kochen. Die größte Ankündigung kam hier wohl von General Motors. Hyundai dagegen setzt voll und ganz auf CarPlay. Die kabelgebundene Lösung ist in fast allen Modellen des Konzerns verfügbar. Jetzt wurde ein andauerndes Problem gelöst, was zu Komplikationen zwischen dem hauseigenen Navi und dem kabellosen CarPlay beziehungsweise Android Auto geführt hat. In Zukunft wird Hyundai vermehrt auf die kabellose CarPlay-Variante setzen.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch allen noch einen wunderbaren und stressfreien Donnerstag!

