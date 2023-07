Home Daybreak Apple Google-KI spricht jetzt Deutsch | Apple repariert kaputtes Update | Tap to Pay breitet sich aus – Daybreak Apple

Google-KI spricht jetzt Deutsch | Apple repariert kaputtes Update | Tap to Pay breitet sich aus – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Google ist jetzt auch in Deutschland mit dabei. Das neue Sprachmodell Bard ist gestern auf Deutsch gestartet. Es zeigen sich Licht und Schatten in den ersten Eindrücken. Welche ist eure Lieblings-KI? – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Jetzt gibt es auch die Google-KI auf Deutsch. Der Start von Bard in Europa war verspätet erfolgt, womöglich wegen Datenschutzbedenken. Jetzt, wo es allerdings verfügbar ist, muss sich noch zeigen, wie nützlich das Tool tatsächlich ist, wir haben es ein wenig ausprobiert.

Apple repariert sein Sicherheitsupdate

Das war unglücklich. Apple hatte ein Update als schnelle Sicherheitsmaßnahme verteilt, das allerdings dann Probleme mit der Nutzung von Safari verursacht hat. Das ist unglücklich und Apple musste mit einem weiteren Update retten, hier dazu mehr.

Tap to Pay startet in weiterem Markt

Der Dienst Apple Pay hat seit Februar letzten Jahres eine Erweiterung für Händler, die Tap to Pay heißt. Damit braucht der Geschäftsmann kein Kartenlesegerät mehr, er kann Zahlungen mit seinem iPhone annehmen. Der Dienst startet jetzt in einem weiteren Land, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Router von AVM sind in vielen Haushalten weit verbreitet. Wir haben das aktuelle Flaggschiffmodell über einen längeren Zeitraum getestet und unsere Eindrücke für euch zusammengefasst, hier geht’s zum Produktcheck.

Apple TV+ bekommt eine neue Doku.

Apple hat den Trailer und einenStarttermin für eine neue Serie angekündigt. Sie wird auf dem eigenen Streamingdienst Apple TV+ laufen, hier die Infos.

iOS 17 erhält eine neue Option für Zweisprachigkeit.

Diese betrifft zwar zunächst nur Nutzer in Indien, interessant ist die Erweiterung allerdings dennoch, hier die Infos.

Apple Pay ist in den USA gar nicht überall verfügbar.

Diese überraschende Erkenntnis musste unser Kolumnist machen. Der ist aktuell in der amerikanischen Wildnis unterwegs und muss feststellen, Essen ist teuer und Apple Pay funktioniert nicht überall, hier geht’s zu unserer Kolumne der Woche.

Ein E-Bike-Händler fährt in die Insolvenz.

Das ist sicher bitter für die betroffenen Kunden und für die Firma sowieso. Was es damit auf sich hat, lest ihr hier.

Damit darf ich euch einen entspannten Start ins Wochenende wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!