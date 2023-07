Home iCloud / Services Apple TV kündigt Starttermin und Trailer für die Doku „The Super Models“ an – im September geht es los

Ab den 1980er-Jahren setzte in der Modebranche eine Entwicklung ein, die in den 90er-Jahren ihren Höhepunkt erreichte und bis in die 2000er hineinreichte – die Rede ist von der Ära der Supermodels. Naomi Campell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Cindy Crawford und Christy Turlington galten in der Modebranche als die „Big Five“- unterstützt von Claudia Schiffer und Elle „The Body“ McPherson. Sie schafften es, sich selbst als Marken zu kreieren und gaben den Modelabels und Parfümmarken erst ihren Glanz. Mehr als genügend Stoff, um daraus eine Dokumentation zu drehen. Die wird nun im Herbst endlich auf Apple TV+ erscheinen.

Trailer zu „The Super Models“ veröffentlicht

Alle genannten Frauen gehörten in dieser Zeitspanne zu den meistfotografierten Personen der Welt und liefen für alle großen Designer auf den größten Modeschauen. Die Dokumentation „The Super Models“ zeichnet den Erfolgsweg nach und wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt spannende Einblicke. So wird deutlich, dass die Präsenz der einzelnen Supermodels für die anderen einen verstärkenden Effekt hatte. Der nun veröffentlichte Trailer macht für uns auf jeden Fall Lust, einen Blick hineinzuwerfen:

In der Dokumentation wird zudem deutlich, wie die Supermodels einen Wandel in der Industrie herbeiführten, da Konsumenten sich eher mit dem Model anstatt der Marke identifizieren konnten. Außerdem wird deutlich, dass erst der Zusammenschluss dazu führte, jahrzehntelange Machtstrukturen aufbrechen zu können. Zudem wirft man einen Blick darauf, was die ehemaligen Models nach ihrer aktiven Karriere auf dem Catwalk machen. Das ehemalige Supermodell Cindy Crawford äußerte sich dazu wie folgt:

Ich freue mich darauf, mit meinen Freundinnen zusammenzukommen, um zu feiern und darüber zu reflektieren, wie Supermodels die traditionellen Wahrnehmungen und Grenzen des Modelns in der Modeindustrie im Laufe der Zeit überschritten haben

Startet im September 2023

Die Dokumentation wurde leider mehrmals verschoben und sollte ursprünglich bereits 202o an den Start gehen. Nun wird die Dokumentation exklusiv auf Apple TV am 20. September 2023 debütieren. Wer sich bis dahin die Zeit etwas vertreiben möchte, kann auf YouTube mal nach dem Musikvideo „Freedom! 90“ von George Michael ansehen – alle fünf Supermodels sind dort zu sehen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

