Goldman Sachs will nicht mehr: Apple Card sucht neuen Partner

Goldman Sachs hat genug von der Apple Card. Das bestätigte CEO David Solomon gestern und will die Partnerschaft lieber früher als später beenden. Einem Bericht nach ist Apple bereits auf der Suche nach einer nachfolgenden Partner-Bank.

Apple soll mit Barclays und der hier eher unbekannten Synchrony Financial verhandeln, wie Reuters berichtet. Die Apple Card ist bisher nur in den USA verfügbar, dabei handelt es sich um eine gut in Apple Wallet integrierte Kreditkarte. Goldman Sachs sieht sich nach negativen Entwicklungen im Privatkreditkartengeschäft zu einem vorzeitigen Ende der Partnerschaft gezwungen.

Apple Card: Übernimmt Barclays von Goldman Sachs?

Davon ist nicht nur die Apple Card betroffen. Auch die Partnerschaft zwischen Goldman Sachs und General Motors wird deswegen beendet. Als einer der nachfolgenden Partnerbanken wird Barclays gehandelt. Mit der britischen Bank arbeitet Apple bereits zusammen, um die Finanzierung von Einkäufen im Apple Store zu ermöglichen.

Das ist ein Indiz, muss aber noch nichts heißen. Wie das Wall Street Journal berichtet, spricht Apple ebenfalls mit JP Morgan und Capitol One. Auch American Express war bereits im Gespräch, wie Apfelpage berichtete. Welche Bank das Rennen um die Apple Card am Ende für sich entscheidet, sit dem Vernehmen nach komplett offen.

