Godzilla: Riesenechse bekommt eigene Serie auf Apple TV+

Es war im Jahr 1954, als die weltweit bekannteste Riesenechse ihren ersten Auftritt in einem Film hatte – die Rede ist natürlich von Godzilla. Sie wirkte mittlerweile in über 34 Filmen sowie diversen Werbespots mit, sogar ein Sternenbild wurde nach ihr benannt. Nun wird auf Apple TV+ eine Serie folgen, zu der erste Details genannt wurden.

„Monarch: Legacy of Monsters“ angekündigt

Zugegeben, bei uns in der Redaktion ist das Godzilla-Franchise nicht ganz oben angesiedelt, deshalb nur ein grober Überblick: Nach dem donnernden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco einebnete, und der schockierenden Enthüllung, dass Monster real sind, verfolgt „Monarch: Legacy of Monsters“ zwei Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zu der geheimen Organisation, die als Monarch bekannt ist, aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in das Kaninchenloch zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell), der in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später stattfindet, wo Monarch von dem bedroht wird, was Shaw weiß. Die dramatische Saga – die sich über drei Generationen erstreckt – enthüllt vergrabene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, erschütternde Ereignisse in unserem Leben nachhallen können – so beschreibt Apple TV+ die neue Serie laut Pressemitteilung.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

