Home Deals Gewinnspiel zum 4. Advent: 2 TB lebenslanger pCloud-Speicher (+ Christmas-Deal)

Gewinnspiel zum 4. Advent: 2 TB lebenslanger pCloud-Speicher (+ Christmas-Deal)

Der vierte Advent ist da – genauso wie ein weiteres Apfelpage Advents-Gewinnspiel. Heute könnt ihr 2 TB Lifetime-Speicher von pCloud, der sicheren Cloud-Lösung aus der Schweiz, gewinnen. Diese Lizenz könnt ihr ohne Einschränkungen und ohne Folgekosten ein Leben lang nutzen. Und auch wenn ihr nicht gewinnen solltet, profitiert ihr vom aktuellen Weihnachts-Deal bei pCloud mit bis zu 85 Prozent Rabatt.

=> Family Lifetime -85 % günstiger: Christmas-Rabatt bei pCloud

pCloud: „Swiss Made“ Lifetime-Cloud

Wer regelmäßig auf Apfelpage unterwegs ist, kennt pCloud bereits. Dahinter steckt ein Schweizer Anbieter, der seinen Online-Speicher nicht nur als monatliches Abo anbietet, sondern auch als lebenslange Lizenz. Ihr zahlt also nur einmal und habt danach eure Ruhe. Bei anderen Cloud-Providern dürft ihr fleißig weiterzahlen, um den Dienst nutzen zu können. Heute habt ihr die Chance, eine solche Lifetime-Lizenz mit satten 2 TB Speicher zu gewinnen – mehr dazu weiter unten.

Doch das ist längst nicht alles: Als in der Schweiz ansässiges Unternehmen hält sich pCloud an die vor Ort geltenden Gesetzte, die besonders im Hinblick auf den Datenschutz sehr streng sind. Deshalb ist pCloud auch vollständig DSGVO-konform. Ihr könnt euch also sicher sein, dass mit euren persönlichen Daten und den gespeicherten Inhalten kein Schindluder getrieben wird.

Hier kommen auch die von pCloud selbst betriebenen Rechenzentren zum Tragen. Während sogar große Cloud-Anbieter die Server nur anmieten, besitzt pCloud seine eigene Infrastruktur. Dadurch kann das Schweizer Unternehmen weitaus intensivere Sicherheitsrichtlinien aufsetzen und alles selbst im Blick behalten. Die Server sind somit ISO-zertifiziert, entsprechen überdurchschnittlichen Kontrollstandards und werden rund um die Uhr bewacht. Europäische Nutzer speichern ihre Daten automatisch im EU-Rechenzentrum in Luxemburg.

Für eine optimale, clientseitige Verschlüsselung könnt ihr zudem auf pCloud Encryption zurückgreifen. Das Add-on nutzt eine 256-bit-AES für Schlüssel pro Datei und pro Ordner, um die Inhalte besonders intensiv zu schützen. Gesichert sind die Daten mittels eines Passworts, das nur ihr kennt und nirgendwo gespeichert wird. Außer euch hat keiner Zugriff auf die Daten.

Was bietet die Schweizer Cloud-App?

Bei pCloud könnt ihr eure Online-Inhalte verlässlich in einem Browser-Interface oder in eigenständigen Apps für Desktop- und Mobilgeräte verwalten. Es steht sogar eine native Apple-Silicon-App für alle Nutzer von M1- und M2-Macs zum Download bereit. Apropos Mac: Mit der Erweiterung macFUSE könnt ihr pCloud als virtuelle Mac-Festplatte festlegen, wodurch die darin gespeicherten Dateien keinen lokalen Speicherplatz belegen. Auf iOS und iPadOS erscheint pCloud automatisch in der Dateien-App, was eine systemweite Integration ermöglicht.

Neben der Grundfunktionalität einer Cloud – also dem Hoch- und Herunterladen von Dateien – erwarten euch bei pCloud noch viele weitere, teils einzigartige Funktionen. So könnt ihr mit der Linkfreigabe nicht nur Dateien an eure Freunde freigeben, sondern auch den generierten Traffic der geteilten Inhalte messen. Über eine umfassende sowie intelligente Suchfunktion durchstöbert ihr sämtliche Inhalte und findet schnell, was ihr gesucht habt. Unser Lieblings-Feature ist die Datenrevision: Damit stellt ihr komplette Datenbestände aus der Vergangenheit wieder her.

Auch für die detaillierte Verwaltung von Medien eignet sich pCloud bestens: Es gibt separate Bereiche, in denen ihr eure Foto- und Musikmediathek managen und damit die iCloud-Pendants vollständig ersetzen könnt. Auf Wunsch lädt pCloud frisch geschossene iPhone- oder iPad-Fotos automatisch in den eigenen Fotobereich hoch.

Christmas Deal: pCloud Family bis zu 85 % günstiger

Für alle, die eine sichere Cloud benötigen und dabei nicht auf eine funktionsreiche App verzichten wollen, ist pCloud definitiv einen Blick wert. Es gibt sowohl Einzelnutzer-Pläne als auch Familien-Lizenzen, bei denen sich bis zu fünf Mitglieder den Speicher teilen können. Passend zum anstehenden Weihnachtsfest hat pCloud die Family-Lifetime-Cloud stark reduziert:

pCloud for Family 2 TB : 1700 499 Euro (-71 %)

: (-71 %) pCloud for Family 10 TB: 7600 1169 Euro (-85 %)

Vor allem mit dem 10-TB-schweren Paket spart ihr am meisten. Teilt ihr den Plan zu fünft auf, zahlt jedes Mitglied nur einmalig 234 Euro für – rein rechnerisch – 2 TB Speicherplatz. Weitere Kosten erwarten euch nicht. Aber seid schnell: Das Angebot gilt nur noch den Dezember über!

Gewinnspiel

Wie immer ist das Mitmachen schnell und einfach. Schreibt einen Kommentar in der Apfelpage-App oder auf der Website. Unter allen (gültigen) Kommentierenden verlosen wir 1x pCloud Family Lifetime mit 2 TB Speicher. Die Teilnahme ist genau eine Woche möglich, also bis zum 25. Dezember (20:00 Uhr). Die per Zufallsgenerator ausgewählten Gewinner informieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse – bitte schaut regelmäßig in euer Postfach! Erhalten wir keine Antwort, werden neue Gewinner gezogen.

WICHTIG: Beachtet, dass wir einige Kommentare zunächst freigegeben müssen (z. B. aufgrund eines fragwürdigen Wortlautes oder wenn ihr noch nie bei uns kommentiert habt). Dies kann aufgrund der Masse der Kommentare etwas dauern. Schreibt keinen zweiten Kommentar, sondern wartet einfach 1-2 Tage ab. Mehrere Kommentare eines Nutzers führen zum Ausschluss von diesem Gewinnspiel!

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen : 1x pCloud Family Lifetime (2 TB)

: 1x pCloud Family Lifetime (2 TB) So nehmt ihr teil : Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar.

: Schreibt in der App oder auf der Website Kommentar. Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer, die VOR dem 25. Dezember 2022 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Wir bedanken uns herzlich bei pCloud für die Unterstützung und wünschen euch allen viel Glück! :)

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!