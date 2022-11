Home Hardware Gewinnspiel zum 1. Advent: E-Bike A20+ von ADO (A Dece Oasis)

Gewinnspiel zum 1. Advent: E-Bike A20+ von ADO (A Dece Oasis)

Den meisten unter euch wird es ähnlich gehen wie uns in der Redaktion: Eine richtige Weihnachtsstimmung ist noch nicht aufgekommen. Immerhin haben wir dieses Jahr fast volle vier Wochen Zeit, um uns auf Heiligabend vorzubereiten. Und was wäre hierfür besser geeignet als das Apfelpage Adventsgewinnspiel? Alle Jahre wieder verlosen wir tolle Produkte, die ihr gewinne könnt. Den Anfang macht der Fahrradhersteller ADO Ebike mit seinem faltbaren E-Fahrrad A20+.

=> Bestpreise im ADO-Shop: Black-Friday-Angebote mit 20 % Rabatt (noch bis 30. November)

Wer ist ADO E-Bike?

Vor allem in Ballungszentren und Städten wird der intermodale Verkehr – also das Verknüpfen verschiedener Verkehrsmittel während eines Weges – immer wichtiger. Nicht nur entlastet man das Straßennetz und die Umwelt, meist ist man auch schneller und kosteneffizienter am Ziel. Ein Beispiel wäre etwa, mit dem Auto zum Bahnhof zu fahren, von dort aus in die nächste Stadt zu pendeln und die so genannte „letzte Meile“ mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ein solches Bike sollte natürlich einfach zu transportieren und nicht unhandlich sein. An dieser Stelle kommt ADO mit seinen klappbaren E-Bikes zum Einsatz. Unter dem Arbeitstitel „Cross Your City“ hat sich der Hersteller auf die Produktion von elektrischen Drahteseln fokussiert, die hauptsächlich in der Stadt und Outdoor genutzt werden.

Um beim täglichen Pendeln in der Stadt eine maximale Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, steht die maximale Produktqualität für ADO im absoluten Zentrum der Bemühungen. So betreibt der Anbieter seine eigene Fertigungsfabrik sowie ein Testlabor. Letzteres ist in Zusammenarbeit mit der SGS Group entstanden, eines der führenden Zertifizierungsorganisationen mit außerordentlich gutem Ruf. Zudem haben alle Fahrräder von ADO EBike eine CE-Kennzeichnung von DEKRA erhalten, was das Einhalten der entsprechenden EU-Vorschriften garantiert.

ADO legt auch enormen Wert auf die Zufriedenheit seiner Kunden. So gibt es einerseits einen Premium-Support, bei dem euch Experten bei Problemen persönlich weiterhelfen. Andererseits lässt ADO die Nutzer aktiv an der Entwicklung und Optimierung des Produktportfolios teilhaben. Auch die kostenfreie Lieferung sowie die extrem kurzen Lieferzeiten wissen die Kunden zu schätzen: Durch seinen lokalen Versand in Europa liefert ADO innerhalb von zwei Werktagen in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Andere EU-Länder kommen auf drei Werktage.

Das ADO Ebike A20+ Hybrid E-Faltrad

Wie schon weiter oben angesprochen, sollte die Handhabung eines Innenstadt-Fahrrades einfach und unkompliziert sein. Dem kommt das ADO A20+ in vollster Weise nach: Innerhalb von 10 Sekunden könnt ihr es zusammenklappen. Damit lässt es sich nicht nur einfacher tragen, es passt auch in jeden Kofferraum und kann selbst bei Stoßzeiten mühelos in U- und S-Bahn mitgenommen werden. Der bürstenlose Motor mit optimierter Wärmeableitung erreicht eine Leistung von 250 Watt und die Reichweite liegt bei maximal 80 Kilometern, was für den Stadtverkehr mehr als ausreichend ist. Wie auch bei allen anderen in Deutschland zugelassenen E-Bikes endet auch beim A20+ die Motorunterstützung bei 25 km/h.

Damit ihr das Fahrrad zum Laden nicht jedes Mal in eure Wohnung mitnehmen müsst, ist der Akku entnehmbar. Sein Gehäuse ist versiegelt und wasserdicht, um die interne Lithium-Ionen-Batterie zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern. Apropos: ADO gibt an, dass selbst nach 1.000 Ladevorgängen die Akkukapazität noch bei 80 Prozent liegen soll. Für eine optimale Fahrsicherheit sorgen IPX5-zertifizierte Scheinwerfer, 20-zöllige Anti-Rutsch-Reifen und ein duales Scheibenbremssystem. Das 7-Gang-Getriebe von Shimano sowie die doppelten Stoßdämpfer optimieren zudem den Fahrkomfort.

Black Deals bei ADO Ebike: Nur noch bis 30. November

Solltet ihr euch für das A20+ oder weitere qualitative Fahrräder von ADO EBike interessieren, habt ihr momentan noch die Chance auf große Black-Friday-Rabatte. Ihr spart bis zu 20 Prozent auf die Bikes, womit ihr den absoluten Bestpreis des Jahres erreicht. So ist das A20+ knapp 200 Euro reduziert, wodurch es nur noch 769 Euro kostet – ein mehr als guter Preis für die gebotene Leistung. Stöbert gerne im Shop von ADO und findet das E-Bike, das zu euch passt.

Gewinnspiel

Ihr kennt unsere Gewinnspiele: Mitmachen ist denkbar einfach und ihr braucht keine wilden Voraussetzungen erfüllen! Wenn ihr also teilnehmen wollt, schreibt in der App oder auf unserer Website einen Kommentar unter diesen Beitrag. Bitte beachtet, dass manche Kommentare erst von uns freigegeben werden müssen (z. B. aufgrund eines fragwürdigen Wortlautes oder wenn ihr neu bei uns seid). Bitte schreibt keinen zweiten Kommentar, sondern wartet einfach ab. Mehrere Kommentare eines Nutzers führen zum Ausschluss von diesem Gewinnspiel. Unter allen (gültigen) Kommentierenden verlosen wir ein ADO Ebike A20+ (inkl. Versand). Die Teilnahme ist genau eine Woche möglich, also bis zum 04. Dezember (20:00 Uhr). Den per Zufallsgenerator ausgewählten Gewinner informieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse – bitte schaut regelmäßig in euer Postfach!

Noch ein Hinweis: Wir geben eure Versandadresse an ADO Ebike weiter. So kann das Bike direkt an euch geschickt werden, wodurch wir unnötige Versandwege einsparen können. Wir bitten um euer Verständnis.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Wir bedanken uns nochmals herzlich bei ADO Ebike für die Unterstützung und wünschen euch allen viel Glück! :)

-----

