GEWINNSPIEL: Private Cloud mit Synology NAS – DS224+ (2 Festplatten-Einschübe)

Immer öfter sind Anwender auf der Suche nach einer zuverlässigen und sicheren Lösung, um Daten komfortabel zu sichern und von überall aus darauf zugreifen zu können. Genau hier setzt Synology mit seinen NAS-Systemen an, die als private Cloud für Apple Geräte dienen und euch viele praktische Funktionen mit hoher Leistung bieten.

Das erwartet euch mit dem Synology NAS:

Ein Synology NAS ist weitaus mehr als nur eine Datensicherungslösung. Es dient als private Cloud für Apple User und bietet euch eine Vielzahl von Funktionen, die den Alltag erleichtern und euer digitales Leben optimieren.

Komfortable Datenverwaltung : Automatische Backups sorgen dafür, dass eure wichtigen Dateien, Kontakte und Ordner stets gesichert sind. Mit Synology Drive könnt ihr eure Macs automatisch sichern und Dateien ganz einfach zwischen verschiedenen Betriebssystemen teilen. Auch das AirDrop ist damit ein Kinderspiel!

Fotomanagement mit Synology Photos: Organisiert eure Foto- und Videosammlungen auf eurem Synology NAS und greift bequem von überall darauf zu. Sogar Live Fotos von iOS werden unterstützt! Durch AirPlay könnt ihr eure Fotos und Videos auch auf euren Apple TV streamen und eure Erinnerungen mit Familie und Freunden teilen.

Medienorganisation leicht gemacht: Video Station & Audio Station ermöglichen euch eine reibungslose Verwaltung eurer Videos und Musikdateien. Streamt eure Lieblingsvideos über AirPlay auf den Fernseher und genießt eure Musik auf verschiedenen Geräten.

Sicherheit und Dateneigentum: Mit einem Synology NAS habt ihr die volle Kontrolle über eure Daten, da alle Informationen sicher im eigenen Zuhause gesichert werden. Kein Vertrauensvorschuss an Dritte in der Cloud ist notwendig. Zudem bietet die RAID-Schutzfunktion zusätzliche Sicherheit vor Datenverlust.

Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität: Dank des benutzerfreundlichen Betriebssystems DSM könnt ihr eure private Cloud ganz einfach einrichten und plattformübergreifend nutzen. Von eurem Mobilgerät oder eurem Computer aus könnt ihr nahtlos auf eure Daten zugreifen – egal, ob ihr ein iOS, Windows, macOS oder Linux System nutzt.

Gewinnt jetzt das Synology NAS-System und erlebt die private Cloud für Apple User!

Sichert euch die Chance auf ein leistungsstarkes Synology NAS-System und erlebt die Vielfalt der Funktionen, die es euch bietet. Die private Cloud für Apple User ermöglicht euch die sichere Aufbewahrung eurer Daten und den komfortablen Zugriff von überall aus.

Verpasst nicht die Gelegenheit, eure Daten sicher und komfortabel zu verwalten – mit dem Synology NAS als eurer privaten Cloud.

Teilnahme am Gewinnspiel:

Die Teilnahme ist wie immer sehr einfach: Verfasst unter diesem Artikel einen Kommentar in der Apfelpage-App oder auf der Website. Unter allen (gültigen) Kommentierenden verlosen wir ein leistungsstarkes Synology NAS-System DS224+ NAS. Die Teilnahme ist genau eine Woche möglich, also bis zum 01.10.23 (20 Uhr). Die per Zufallsgenerator ausgewählten Gewinner informieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse – bitte regelmäßig ins Postfach schauen! Erhalten wir keine Antwort, ziehen wir neue Gewinner.

WICHTIG: Beachtet, dass wir einige Kommentare zunächst freigegeben müssen (z. B. aufgrund eines fragwürdigen Wortlautes oder wenn ihr noch nie bei uns kommentiert habt). Dies kann aufgrund der Masse der Kommentare etwas dauern. Schreibt keinen zweiten Kommentar, sondern wartet einfach 1-2 Tage ab. Mehrere Kommentare eines Nutzers führen zum Ausschluss aus diesem Gewinnspiel!

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen: 1 x das leistungsstarke Synology NAS-System DS224+ NAS

So nehmt ihr teil: Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar.

Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer, die VOR dem 01.10.23 (20 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Danke an Synology für die Bereitstellung des NAS DS224+!

