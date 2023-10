Home Featured GEWINNSPIEL: 3-in-1 Bundle von PanzerGlass™

GEWINNSPIEL: 3-in-1 Bundle von PanzerGlass™

Verfasst von Hannes // 15. Oktober 2023 um 17:03 Uhr // Featured, Sonstiges // // 28 Kommentare

Mit dem 3-in-1 Bundle von PanzerGlass™ könnt ihr euer nagelneues iPhone bestens schützen. Erfahrt im Artikel mehr über den innovativen 360-Grad-Schutz von PanzerGlass™ und springt noch bis zum 22.10.23 in den Lostopf.

Wer kennt es nicht: Man gönnt sich das nagelneue iPhone und durch den falschen oder – noch schlimmer – durch gar keinen Schutz splittert der Screen beim Sturz auf den Gehweg oder die Kamera bekommt Risse. Um solch unnötige Schäden an euren iPhone-15-Modellen zu vermeiden, kommen die zuverlässigen Schutzprodukte von PanzerGlass™ genau richtig! Heute habt ihr die Chance, ein umfängliches 3-in-1 Bundle zu gewinnen.

Was kann das 3-in-1 Bundle von PanzerGlass™?

Aufmerksame Apfelplausch-Hörer erinnern sich vielleicht, dass wir für euch passend zur Keynote im September bereits einen tollen Deal von PanzerGlass™ hatten. Und auch in unserer Redaktion ist das ein oder andere Smartphone mit dem Displayschutzglas des dänischen Unternehmens zuverlässig ausgestattet. Auf der IFA in Berlin konnten wir uns sogar live vor Ort bei einem Hammer-Experiment von der Stoßfestigkeit der Schutzgläser überzeugen lassen.

Beim Displayschutz von PanzerGlass™ könnt ihr euch darauf verlassen, dass jeglichen Stürzen oder Kratzern erfolgreich der Kampf angesagt wird. Der Bildschirmschutz hat sogar eine wischfeste Beschichtung, die Spuren durch Fingerabdrücke und Fett reduziert. Dank des Ultra-Wide Fits deckt das Glas die gesamte Vorderseite eures Smartphones ab, lässt an den Rändern aber ausreichend Platz für eine Hülle.

Kluge Köpfe schützen neben des Screens ihres neuen iPhones auch die Kamera und erfreuen sich so an perfekten Aufnahmen. Hier kommt der PicturePerfect Kameraschutz ins Spiel. Natürlich beeinträchtigt er weder die Klarheit noch die Qualität eurer Aufnahmen.

Um den Schutz eures Smartphone abzurunden, komplettiert ihr ihn mit dem HardCase von PanzerGlass™. Es besteht aus dem weltweit fortschrittlichsten pflanzlichen Schutzmaterial, D3O® Bio, das auch bei militärischen Elitetruppen und Profisportlern zum Einsatz kommt. Die Rückseite besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff, während der Rahmen mit 53 Prozent biobasiertem Anteil glänzt. Das HardCase ist enorm widerstandsfähig und hat bei seiner Entwicklung mehrere Stürze aus einer Höhe von 3,6 Metern überstanden. Natürlich könnt ihr euer iPhone auch mit dem HardCase mühelos kabellos aufladen. Für MagSafe-Nutzer gibt es ebenso passende Hüllen.

Besonders lobenswert ist, dass PanzerGlass™ immer weiter versucht, auf so viel Verpackung wie möglich zu verzichten. Im Vergleich zu den Vorgängerprodukten hat sich der Papieranteil der hier vorgestellten Produkte um 58 Prozent reduziert. Auf unnötiges Plastik verzichtet PanzerGlass™ ohnehin. Und wie alle Produkte kommen auch das Displayschutzglas, der Kameraschutz und das HardCase in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box. Daumen hoch!

Sicherheit hoch drei

Mit dem PicturePerfect Kameraschutz, dem HardCase und dem Ultra-Wide Fit Displayschutz von PanzerGlass™ schützt ihr euer Smartphone neben Kratzern auch vor Stürzen und anderen Eventualitäten. Denn sicher ist sicher!

Um das All-Inclusive-Schutzpaket zuverlässig anzubringen, befestigt ihr als erstes das Displayschutzglas mithilfe des beiliegenden EasyAligners. Im zweiten Schritt bringt ihr den Schutz für das Kameraobjektiv an und zu guter Letzt das HardCase. Oder ihr seht euch einfach das Online-Anleitungsvideo an, das ihr per QR-Code auf der Verpackungsvorderseite aufrufen könnt.

Gewinnt jetzt das 3-in-1 Bundle von PanzerGlass™!

Sichert euch die Chance auf den Allround-Schutz von PanzerGlass™ für euer neues iPhone 15 (Pro) und überzeugt euch selbst von der Qualität und der Langlebigkeit der Produkte.



Teilnahme am Gewinnspiel:

Die Teilnahme ist wie immer sehr einfach: Verfasst unter diesem Artikel einen Kommentar in der Apfelpage-App oder auf der Website. Unter allen (gültigen) Kommentierenden verlosen wir ein 3-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass™ für das iPhone-15-Modell eurer Wahl. Den ausgewählten Gewinner informieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse – bitte regelmäßig ins Postfach schauen! Erhalten wir keine Antwort, ziehen wir einen neuen Gewinner.

WICHTIG: Beachtet, dass wir einige Kommentare zunächst freigegeben müssen (z. B. aufgrund eines fragwürdigen Wortlautes oder wenn ihr noch nie bei uns kommentiert habt). Dies kann aufgrund der Masse der Kommentare etwas dauern. Schreibt keinen zweiten Kommentar, sondern wartet einfach 1-2 Tage ab. Mehrere Kommentare eines Nutzers führen zum Ausschluss aus diesem Gewinnspiel.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen : 3-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass™ für euer iPhone 15 (Pro)

So nehmt ihr teil : Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar.

Bis wann geht’s : Alle Teilnehmer, die VOR dem 22.10.23 (20 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Danke an PanzerGlass™ für die Bereitstellung des 3-in-1-Schutzpakets!

-----

