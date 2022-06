Home Apple Gewinner der Swift Student Challenge erhalten AirPods Pro und Merchandise

Gewinner der Swift Student Challenge erhalten AirPods Pro und Merchandise

Kommenden Montag findet die WWDC22 statt und im Vorfeld hat Apple die Gewinner der Swift Student Challenge gekürt. Die haben nun ihre Preise bekommen.

AirPods Pro und Merchandise

Die glücklichen Gewinner haben von Apple neben Ruhm und Ehre ein paar AirPods Pro und spezielles Merchandise bekommen. Hier ist die WWDC22 als Schriftzug aufgedruckt und das Merchandise lässt sich nicht käuflich erwerben – es ist also ein sehr exklusiver Gewinn.

Außerdem gibt es eine persönliche Grußkarte, die wir frei übersetzt haben:

Ihre Programmierkenntnisse wurden getestet und sie bestanden mit Bravour. Sie sind ein bestätigter Gewinner der WWDC22 Swift Challenge. Das von Ihnen erstellte Swift Playgrounds-App-Projekt zeigt Ihr Engagement für das Programmieren und Ihre engagierten Bemühungen, Ihr Design zum Leben zu erwecken. Bei Apple schätzen wir diese Qualitäten und freuen uns, Ihnen diese exklusive Auszeichnung für Ihre harte Arbeit zu präsentieren. Wir schätzen Ihre Begeisterung für Apple-Technologien und freuen uns darauf, Ihre zukünftigen Programmierbemühungen zu unterstützen.

Kostenfreie Mitgliedschaft im Apple Developer Programm

Last but not least gibt es für die Gewinner noch eine kostenfreie Mitgliedschaft im Apple Developer Programm. Die ist auf ein Jahr begrenzt und kostet regulär 99 US-Dollar. Damit haben die Gewinner die Möglichkeit, Apps im App Store einzustellen und zu verkaufen. Dieser Preis dürfte deutlich attraktiver als die AirPods oder das Merch sein

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!