Home Mobilfunk Geschenkt: Telekom mit kostenloser Internet-Flat im März

Geschenkt: Telekom mit kostenloser Internet-Flat im März

Die Deutsche Telekom verschenkt im März unbegrenztes Datenvolumen an die meisten ihrer Kunden. Auch im April gibt es noch einmal Datengeschenke. Damit möchte der Magenta-Konzern die Kunden darüber hinweg trösten, dass es mit StreamOn bald vorbei ist.

Die Deutsche Telekom ist im März ungewohnt großzügig: Das Datengeschenk fällt in diesem Monat rapide üppiger aus als gewohnt, tatsächlich verschenkt das Unternehmen unbegrenztes Datenvolumen in diesem Monat. De facto erhalten Kunden damit also eine echte Internet-Flat.

Gebucht werden kann das Datengeschenk von Privat- und auch Geschäftskunden. Privatkunden buchen es wie üblich über die App Mein Magenta. Geschäftskunden können das Datengeschenk über die Seite pass.telekom.de buchen. Hierzu muss iCloud Private Relay ausgeschaltet sein, ebenso WLAN.

Ein Geschenk vor dem Ende von StreamOn

Die ungewohnte Großzügigkeit der Telekom fällt mit dem bevorstehenden Ende der Option StreamOn zusammen. Damit konnten Kunden ohne monatliche Zusatzkosten viele Streamingdienste wie Apple Music oder YouTube nutzen, ohne dass das eigene Datenvolumen belastet wurde. Die Bundesnetzagentur hat Optionen dieser Art untersagt, sie laufen zum Ende des Monats aus. Die Telekom hat es aber unterlassen, den Kunden im Anschluss an StreamOn dauerhaft bessere Konditionen anzubieten, stattdessen versucht man mit einmaligen Geschenkaktionen für gute Stimmung zu sorgen. Nach wie vor sind die regulären Tarife der Telekom recht teuer.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!