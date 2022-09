Home iPhone Gegen Probleme: Apple will iPhone 14 Pro-Kamera mit Update ruhig stellen

Gegen Probleme: Apple will iPhone 14 Pro-Kamera mit Update ruhig stellen

Die Kamera im iPhone 14 Pro sollte Quell der Freude werden, ist bei vielen Nutzern aktuell eher Ursache des Ärgers. Sie ist gerade in Dritt-Apps oft völlig unbrauchbar. Apple hat dieses Problem aber inzwischen nicht nur bestätigt, sondern auch eine Lösung in Aussicht gestellt.

Man sollte annehmen, dass Produkte, die zu deutlich vierstelligen Preisen über den Ladentisch gehen, frei von groben Fehlern sind und vom ersten Tag an Spaß machen – nicht so bei Apple: Das iPhone 14 Pro kommt mit einem Bug, der nicht nur ärgerlich, sondern vielleicht auch schädlich ist: Beim Aufruf der Kamera in Dritt-Apps wie TikTok ist bei einigen Nutzern ein laut vernehmliches Rasseln zu hören und das Bild wackelt wild, Apfelpage.de berichtete.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die iOS-Kamera-App ist von dem Fehler offenbar nicht betroffen, der nun aber immerhin bald gefixt werden soll.

Apple kündigt Update für die Kamera im iPhone 14 Pro an

Apple ist sich dieses Problems wohl bewusst – wie auch nicht – und kündigt Abhilfe an. Gegenüber Bloomberg erklärte das Unternehmen, es arbeite bereits an einem Bugfix.

Ein Update, vermutlich auf iOS 16.0.2, soll in der kommenden Woche für alle Nutzer des iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max veröffentlicht werden. In der Zwischenzeit wäre es für alle betroffenen Nutzer wohl ratsam, das fehlerhafte Verhalten nicht zu ausgiebig zu demonstrieren. Das heftige Rütteln könnte durchaus mechanischen Schaden an der Kameraanordnung verursachen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!