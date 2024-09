Home Betriebssystem Gegen die verschiedenen Fehler: iOS 18.0.1 wird vorbereitet

Gegen die verschiedenen Fehler: iOS 18.0.1 wird vorbereitet

Apple bereitet offenbar ein kleines Update für iOS 18 vor, bevor iOS 18.1 erscheint. Es dürfte vor allem Fehler beheben, von denen es noch einige gibt.

Apple arbeitet offenbar an einem kleinen Update für iOS 18. iOS 18.0.1 wird derzeit scheinbar intern bei Apple getestet, das geht aus Funden in Logdateien etwa von MacRumors hervor.

Noch ist nicht klar, wann iOS 18.0.1 erscheinen soll, das dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern. Ein Starttermin irgendwann im Laufe der nächsten Woche ist nicht unwahrscheinlich.

Noch einige Fehler sind zu reparieren

iOS 18.0.1 dürfte eines der typischen Bugfix-Updates sein, die auf einen großen Release meistens folgen. Diese zielen auf die Beseitigung von Fehlern und davon gibt es in der Regel immer so einige, so auch dieses Jahr.

Da sind etwa die Touchscreen-Probleme auf dem iPhone 16 und einigen älteren Modellen, der iMessage-Fehler, der die Nachrichten-App abstürzen lassen kann oder der Mail-Bug, der den Abruf von Nachrichten verhindert. Der Bug, der das iPad Pro mit M4 unbrauchbar machen kann, wäre auch noch zu nennen. Welche dieser kleinen Defekte Apple mit dem Update zu reparieren gedenkt, ist noch nicht bekannt.

