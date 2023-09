Home Sonstiges Gedankenexperiment: Statt in iPhones lieber in Apple Aktien investieren?

Wer jeden Herbst das neueste iPhone kauft, muss während des Jahres ordentlich Geld zur Seite legen. Die Sinnhaftigkeit eines jährlichen Updates sei mal dahingestellt, doch wir finden es spannend zu überlegen, was passiert wäre, wenn man das Geld in Apple-Aktien gesteckt hätte.

Dieses Gedankenexperiment hat Techcrunch durchgeführt und dafür angenommen, dass man bereits 2007 über den steilen Zuwachs des Wertpapiers von Apple bis heute in Kenntnis gesetzt war. Im Internet kursieren immer wieder unglaubliche Charts über die Entwicklung des Börsenwerts Apples. Mehrere Millionen Euro könnte man besitzen, wenn man von Anfang an investiert hätte. Doch wie viel wären es tatsächlich?

20.000 US-Dollar Einsatz: Was kommt raus?

Nein, mehrere Millionen sind es nicht. Selbst wenn man vor der Ankündigung des ersten iPhones im Jahr 2007 20.000 US-Dollar auf Apple gesetzt hätte, wären es heute „nur“ 1,5 Millionen. Doch was wäre, wenn man statt eines neuen iPhones jedes Jahr den gleichen Betrag in die Aktie gesteckt hätte?

Man hätte auf jeden Fall kein neues iPhones jedes Jahr, vielleicht würde es aber auch ausreichen, alle drei bis vier Jahre zuzuschlagen. Doch darum soll es nicht gehen. Mal angenommen, man hätte in jedem Jahr das teuerste iPhone – 2023 wäre das das iPhone 15 Pro Max mit einem TB Speicher – genommen, dann wäre das eine Investition über die Jahre von gut 16.000 US-Dollar gewesen (nicht inflationsbereinigt). Daraus wären, gemessen am Börsenverlauf seit 2007, heute 147.000 US-Dollar geworden. Eine beachtliche Summe, mit der man viel mehr machen könnte, als sich jedes Jahr ein neues iPhone zu holen.

Wer sich jetzt denkt, dass das eine klasse Idee ist, sei gewarnt. Das Apple in den nächsten Jahren einen ähnlich starken Kursanstieg hinlegen wird, ist unwahrscheinlich. Generell geht an den Börsen gerne mal auf und ab. Genießt also euer jährliches iPhone, statt auf eine ähnliche Entwicklung zu wetten.

