Geburtstags-Edition: Beats Solo 4 für Minecraft-Fans

17. Juli 2024

Kollaborationen verschiedener Marken sind keine Seltenheit. Diese hat man aber wohl nicht kommen sehen. Apples Tochter Beats hat sich mit den Entwicklern des Spiele-Klassikers Minecraft zusammengetan und eine Sonder-Edition herausgebracht. Die Beats Solo 4 gibt es im kantigen Minecraft-Look.

Minecraft ist für seinen verpixelten Look bekannt und wer diesen schätzt, kann sich nun ganz besondere Kopfhörer zulegen. Die Over-Ears haben die Grundfarbe schwarz mit kantigen grünen Akzenten. Das Design ist an die Creeper angelehnt, die eine zentrale Rolle in Minecraft spielen.

Sonderedition für knapp 200 Euro

Auf dem YouTube-Kanal von Beats by Dre werden die Kopfhörer mit In-Game-Eindrücken präsentiert. Die „Beats x Minecraft Special Edition Solo 4“ sind vorerst aber nur angekündigt worden. Im Apple Store wird die Verfügbarkeit mit „Coming Soon“ angegeben. Der Preis von 199,99 US-Dollar steht aber schon fest. Bisher haben wir das Modell nur im US-amerikanischen Store gefunden. Ob es die Ausgabe auch zu uns schafft, ist ungewiss.

9to5Mac berichtet von einem Start am morgigen Donnerstag, den 18. Juli. Es handelt sich um eine Sonder-Edition anlässlich des 15. Geburtstags von Minecraft.

