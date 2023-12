Home Mac Gaming am Mac ist attraktiv: Apple-Manager trommeln für mehr Spiele auf dem Mac

Apple möchte den Mac zunehmend auch als Gamingplattform positionieren. Einige Manager des Unternehmens gaben sich daher zuletzt Mühe, den Mac in einem Interview als eine veritable Spielemaschine zu beschreiben.

Der Mac eigene sich auch zum Spielen, das ist eine Botschaft, mit der Apple zunehmend Öffentlichkeitsarbeit betreibt. In einem Interview eines Branchenmediums erklärte etwa Gordon Keppel, bei Apple für Produktmarketing zuständig, mit Einführung der Apple Silicon-Plattform habe eine Art grundlegende Wende am Mac eingesetzt.

Heute lasse sich auf einem Mac, der mit Apple Silicon-Chips ausgeliefert werde, schon ziemlich großartig spielen, so der Manager.

Entwickler haben es einfacher

Leland Martin, verantwortlich für Softwaremarekting, stellt auf einen anderen Aspekt ab: Lange galt der Mac für Publisher und Studios als wenig attraktiv. Das lag an den stets etwas hinterher hinkenden verbauten Intel-Prozessoren und mangelnder Grafikleistung einerseits und an einem recht aufwendigen Prozess der Portierung andererseits, sodass sich die Mühe oft nicht zu lohnen schien. Das habe sich geändert, so der Marketingstratege.

Die Entwicklung für Apple Silicon-Macs sei deutlich weniger komplex und damit zügiger zu erledigen, führt er aus. Die Entwicklung für iPhone, iPad und Mac könne nun in einem vereinheitlichten Prozess erfolgen, was die Realisierung auch großer Projekte deutlich beschleunige. Er verweist in diesem Zusammenhang auf das Game Porting Toolkit, das den Entwicklern dabei hilft, ihre Projekte für den Mac vorzubereiten. Es habe bereits zu einer deutlichen Dynamik bei den Veröffentlichungen geführt.

Tatsächlich ist es heute relativ problemlos möglich, iPadOS-Apps für den Mac zu portieren, wenigstens im Kern. Die Nutzeroberfläche bedarf indes durchaus auch weiterhin der Anpassung.

