Game Boy Emulator hält sich keine 24 Stunden im App Store

Apple hat in der vergangenen Woche die Regeln für seinen App Store gelockert. In Zukunft sind beispielsweise auch Emulatoren erlaubt. Eine App-Kategorie, die bisher ausschließlich auf Android-Geräten zu finden war. Nun hat es mit einem Exeplar von iGBA, der ersten dieser Art in den App Store geschafft – und ist keine 24 Stunden später schon wieder Geschichte.

iGBA baut das Interface eines Gameboy nach und lässt alte Klassiker auf dem iPhone wieder auferstehen. Soweit der Plan, keinen Tag nach Veröffentlichung ist die App wieder entfernt worden. Ob von Apple oder von den Entwicklern, ist unbekannt. Als Gründe dafür werden von verschiedenen Quellen Urheberrechtsstreitigkeiten und Spam ins Feld geführt. Anderseits könnten Emulatoren wie dieser doch nicht erlaubt sein und den sonst so strengen Gatekeepern von Apple durchgerutscht sein.

Was sind Emulatoren?

Emulatoren sind Anwendungen, die andere Apps in bestimmten Aspekten nachempfunden ist. Damit könnten etwa Nintendo-Spiele in App-Form auf dem iPhone gespielt werden. Der Vorteil dabei ist es, dass Entwickler nicht für jede Plattform neu entwickeln müssen, sondern die Arbeit von Emulatoren übernehmen lassen.

Nachdem Apple die App Store-Regeln dahingehend gelockert hat, dass Emulatoren nun erlaubt sind, scheint der angesprochene nicht mit den neuen Regeln kompatibel zu sein. Das könnte daran liegen, dass es sich bei der Version um einen Klon des Open-Source-Projekts GBAiOS handelt. Damit wären möglichweise die Urheberrechte verletzt worden, weshalb es der Emulator keine 24 Stunden im App Store aushielt.

