Home Apps Für Windows 11: Apple Music- und Apple TV-App als Preview verfügbar

Für Windows 11: Apple Music- und Apple TV-App als Preview verfügbar

Apple hat erste Preview-Versionen seiner neuen Apple Music- und Apple TV-App für Windows veröffentlicht. Diese können jetzt im Microsoft Store geladen werden. Es gibt allerdings noch einige Besonderheiten zu beachten.

Apple hat auch unter Windows vor, iTunes auf lange Sicht abzuschaffen, am Mac ist man diesen Schritt bereits gegangen. Die träge Multimedia-App soll durch neue Apps für Musik und TV-Inhalte ersetzt werden, die allerdings am Mac auch noch nicht so überzeugend sind, wie sie sein könnten. Für Windows arbeitet Apple schon länger an eigenen, nativen Apps, nun wurden erste Preview veröffentlicht.

Neue Apple-Apps im Microsoft Store

Apple hat Preview-Versionen von Apple Music, Apple TV und einer weiteren neuen App für Windows bereitgestellt. Diese App namens Apple Geräte wird in Zukunft benötigt, um die eigene Apple-Hardware zu verwalten, wenn dies über iTunes nicht mehr möglich ist.

Wer mag, kann nun einen ersten Blick auf die neuen Apps werfen, zu bedenken ist aber, dass nach der Installation iTunes nicht mehr in der üblichen Art genutzt werden kann, da die Mediathek in die neue App verschoben wird. Zudem werden Hörbücher und Podcasts von der neuen Apple Music-App nicht unterstützt, dies wird wiederum mit einer zukünftigen Version von iTunes der Fall sein, bevor die App dann endgültig eingestellt wird.

Die neue Apple Music-App unterstützt zudem noch keine Songtexte und 3D Audio.

Hier findet ihr die neuen Apps bei Microsoft, Systemvoraussetzung ist jeweils Windows 11:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!