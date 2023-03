Home Apps Für Geburtstag oder Hochzeit: WhatsApp bringt Gruppen mit Ablaufdatum

WhatsApp möchte etwas gegen den Wildwuchs an Gruppen tun: So sollen Gruppen, die speziell für konkrete Veranstaltungen eingerichtet wurden, bald ein Verfallsdatum bekommen können. Ganz fertig ist das Feature aber noch nicht.

WhatsApp arbeitet an neuen Optionen für die Gruppen, die für Nutzer ein wichtiger Bestandteil des Messengers sind. Die neue Option soll helfen, die bei manchen Anwendern herrschende Fülle an Gruppen nicht ausufern zu lassen. Das wird mit einem Ablaufdatum für Gruppen erreicht.

Das Feature zielt speziell auf Gruppen, die für bestimmte Anlässe gebraucht werden, etwa für die Planung des Junggesellenabschieds, einer Hochzeit oder eines Geburtstags. Diese werden nach dem Event zumeist rasch obsolet, dennoch bleiben sie oft noch viel länger bestehen.

Neues Feature zeigt sich in Beta

In Zukunft sollen Nutzer für eine Gruppe ein Ablaufdatum festlegen können, eine Gruppe kann nach einem Tag, einer Woche oder einem benutzerdefinierten Datum ablaufen.

Allerdings löscht sich die Gruppe dann nicht von selbst, der Nutzer wird lediglich daran erinnert, dies zu tun. Zudem ist das Feature erst in der neuesten Beta für Android und auch hier nicht für alle Nutzer zu sehen, die konkrete Ausgestaltung könnte sich also noch ändern. Es dürfte noch einige Monate dauern, bis die neue Funktion für alle Nutzer startet, WhatsApp ist hier nicht unbedingt schnell. In einer weiteren Meldung hatten wir über ein neues Newsletter-Feature berichtet, das WhatsApp aktuell testet.

