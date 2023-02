Home Apps Für lokale Geschäfte interessant: WhatsApp plant Newsletter-Feature

WhatsApp arbeitet an weiteren Kanälen zur Verbreitung von Nachrichten. Nach der Einführung des Community-Features sollen in Zukunft auch Newsletter folgen. Damit könnten etwa lokale Geschäfte ihre Kunden erreichen. Vieles ist aaber noch unklar.

WhatsApp arbeitet an einer interessanten neuen Möglichkeit, viele Nutzer zu erreichen: In der neuen Beta für Android 2.23.5.3 zeigt sich ein neues Feature, das zunächst als Newsletters bezeichnet wird. Der Name ist hier Programm: Hierüber soll es möglich sein, eigene Newsletter aufzusetzen und zu verschicken.

Dies wäre etwa eine Möglichkeit für lokale Geschäfte oder Sportvereine, Kunden oder Fans mit eigenen Nachrichten zu versorgen. Der Newsletter wird im Status-Tab als separater Bereich angesiedelt, wie es aussieht.

Absender erhalten nicht die Nummer der Abonnenten

Dieser Newsletter wird nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein, denn er kann von beliebigen Personen abonniert werden, er ist also keine Unterhaltung zwischen zwei Parteien oder innerhalb einer Gruppe, sondern eine Punkt-zu-Multipunkt-Aussendung. Er beeinflusst aber nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anderer Unterhaltungen.

Zudem erhalten die Macher eines Newsletters nicht die Telefonnummer der Abonnenten, damit sich hier keine Möglichkeit für Missbrauch bietet. Es könnte noch eine ganze Weile dauern, bis das Feature für alle Nutzer erscheint, WhatsApp lässt sich viel Zeit bei der Verteilung neuer Funktionen. Zuletzt hatten wir etwa darüber berichtet, dass WhatsApp-Nutzer ihre gesendeten Nachrichten in Zukunft bearbeiten können sollen. Auch hier sollten Nutzer nicht mit einer allzu zeitnahen Umsetzung rechnen.

