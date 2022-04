Home Mac Für faltbares 4K-MacBook: Apple soll mit LG zusammenarbeiten

Für faltbares 4K-MacBook: Apple soll mit LG zusammenarbeiten

Apple hat es nicht eilig, ein faltbares Smartphone oder MacBook auf den Markt zu bringen, wenn es aber einmal so weit kommt, könnte hier eine neue Displaytechnik von LG zum Einsatz kommen. Sie findet dieses Jahr erstmals in einem großen OLED-Notebook aus dem Windowslager Verwendung. Bei Apple wird sie nicht vor 2025 erwartet.

Apple macht zwar keine Anstalten, ein faltbares Produkt vorzustellen, ein iPhone Fold wird Stand jetzt nicht vor 2025 erwartet, wie wir erst gestern berichtet hatten und ebenso sieht es bei einem MacBook Fold aus, doch wenn man sich einmal dazu entschließt, könnte man auf Displays von LG zurückgreifen.

LG Display und Apple arbeiten zusammen, um die Nutzung faltbarer OLED-Panels für Notebooks zu erforschen, wie zuletzt aus Berichten südkoreanischer Medien hervorging. Als technische Grundlage könnte ein Display dienen, das dieses Jahr erstmals in einem Notebook von HP zum Einsatz kommt.

Faltbares 4K-Display für MacBook der Zukunft?

Zusammengefaltet misst es 11 Zoll, entfaltet kommt es auf 17 Zoll. Dabei liefert das Panel eine 4K-Auflösung und ist besonders flach. Apple soll dem Vernehmen nach an einem 20 Zoll-Produkt arbeiten, das als eine Art Hybrid aus MacBook und Tablet fungieren könnte. Wie so etwas ausgestaltet sein könnte, zeigt ein Konzept, über das wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Natürlich ist noch völlig unklar, ob und wann Apple ein solches Produkt je auf den Markt bringen wird. Aus 2025 könnte auch gut 2026 oder noch später werden, wie Beobachter wie Mark Gurman und Ross Young angemerkt hatten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!