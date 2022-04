Home Deals Klare Bilder, sicherer Schutz mit PicturePerfect: Kamera-Protector von PanzerGlass günstiger

Klare Bilder, sicherer Schutz mit PicturePerfect: Kamera-Protector von PanzerGlass günstiger

Vor allem, wenn es um effektiven Displayschutz für iPhone und Co. geht, werden die meisten von euch den dänischen Hersteller PanzerGlass™ kennen. Jedoch bietet das 2013 gegründete Unternehmen auch jede Menge weitere Produkte an, um eure liebsten Technikgeräte vor Beschädigungen zu bewahren. Seit Kurzem ist „PicturePerfect“ auf dem Markt, womit PanzerGlass™ die Kameralinsen eurer iPhone-13 und iPhone-13-Pro-Modelle schützt. Hier erfahrt ihr, was den Protector so besonders macht. Mit unserem exklusiven Rabatt-Code bekommt ihr ihn noch bis zum 09. April günstiger.

Wie sich aus dem Markennamen schon ableiten lässt, hat sich PanzerGlass™ zunächst auf sehr robuste Schutzgläser für diverse Gerätebildschirme fokussiert. In den vergangenen Jahren hat es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, stets neue und innovative Produkte auf den Markt zu bringen, um den aktuellen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Eine dieser Anforderungen war der Schutz des immer massiver werdenden Kamerabuckels der gegenwärtigen iPhone-Modelle. Der „PicturePerfect“ genannte Protector besteht aus vier Schichten, die allesamt eine eigene wichtige Funktion beim Schutz der empfindlichen Kameramodule übernehmen. Ihr erhaltet den Kameraschutz zum regulären Preis von 14,95 Euro.

Der Reparatur zum Trotze

Wer im Apple-Universum unterwegs ist, weiß von den immensen Reparaturkosten, die der kalifornische Großkonzern für seine Geräte aufrufen kann. So zahlt man allein für den Austausch eines beschädigten iPhone-13-Displays etwa 311 Euro. Ganz schön happig, wenn man bedenkt, dass das über 40 Prozent des aktuellen Händler-Neupreises entspricht. Für andere Reparaturen, die einen größeren Zeitaufwand in Anspruch nehmen, berechnet Apple sogar über 470 Euro.

Einen solchen fast schon perfiden Preis würde man auch bei einer demolierten iPhone-Hauptkamera zahlen. Und gerade bei den aktuellen iPhone-Generationen ist der Kamerabuckel einem zunehmend hohen Risiko ausgesetzt, da es einen beachtlichen Teil der Handy-Rückseite einnimmt. Durch immer aufwendiger konstruierte Systeme stehen die Objektive auch erheblich aus der Rückseite hervor. Zwar suggeriert das von Apple verwendete Saphirkristallglas eine hohe Stabilität der Kameralinsen, dennoch können auf lange Sicht Sprünge und andere Beschädigungen entstehen. Auch das Material der Linsenringe sowie das restliche Glas des Kamerabuckels ist empfindlich und wird von Hüllen oder Schutzfolien nicht ausreichend geschützt. Diese Achillesferse schließt PanzerGlass™ mit dem „PicturePerfect“ getauften Kamera-Protector.

Maximale Beständigkeit

Wer die Produkte von PanzerGlass™ kennt, weiß, dass der Namensteil ‚Panzer‘ nicht umsonst gewählt wurde. So wie die Schutzgläser schützt auch „PicturePerfect“ vor den dramatischen Folgen eines Sturzes oder harten Stoßes. Denn einen Riss in der Kameralinse kann nun wirklich keiner gebrauchen. Andere Umwelteinflüsse wie Sand, Schmutz oder Regenwasser können ebenfalls böse Überraschungen für das Kameragehäuse bereithalten. So kann man vor allem beim harten Outdoor-Einsatz etwas mehr entspannen, wenn man weiß, dass „PicturePerfect“ den Schutz des Kamerabuckels übernimmt.

Kommen wir noch zu einer Besonderheit: dem Kleber. Denn gegenüber anderen Herstellern verwendet PanzerGlass™ bei allen Produkten einen Voll-Silikon-Kleber. Klingt erstmal unspannend, ist aber vor allem beim Anbringen eine wahre Erleichterung: Legt man den Protector auf das iPhone, saugt es sich von ganz allein an die gläserne Oberfläche. Diese Saugnapf-artige Technologie erlaubt es zudem, das Schutzglas quasi unendlich oft abzunehmen und wieder anzubringen. So lassen sich auch Staubkörnchen oder Luftblasen im Nachhinein entfernen. Von Kleberückständen ist keine Spur.

Kein Einfluss auf Bilder

Der Name „PicturePerfect“ wurde nicht umsonst gewählt. Tatsächlich hat PanzerGlass™ sehr kleinlich darauf geachtet, dass das Glas des Protectors eine ideale Transparenz hat. So gelingen die Bilder genauso perfekt wie ohne Schutz. Weder ergeben sich Auswirkungen auf die Farbe, noch auf die Schärfe. Ganz im Gegenteil: Die Anti-Fingerprint-Beschichtung sorgt sogar dafür, dass keine Fingerabdrücke oder sonstiger Schmutz die Bildqualität beeinflussen.

Auch entstehen keinerlei Verzerrungen oder Reflexionen, wenn der Blitz des iPhones eingesetzt wird. Das Licht wird im ‚Inneren‘ des Protectors nicht gebrochen und somit auch nicht auf die Kameralinse zurückgeworfen. Auch hier macht „PicturePerfect“ seinem Namen alle Ehre.

Sonderaktion: -15 % für alle Apfelpage-Leser

Ihr kennt uns: Wir stellen euch nur coole Hersteller vor, von denen wir auch überzeugt sind. Die meisten Produkte verwenden wir sogar selbst und so können wir sie euch deshalb mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen. Die Produkte von PanzerGlass™ gehören definitiv dazu!

Und damit ihr euch selbst von „PicturePerfect“ und dem Unternehmen überzeugen könnt, haben wir einen exklusiven Nachlass für euch organisiert:

Noch bis zum 09. April spart ihr 15 Prozent auf „PicturePerfect“ für euer iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max.

Nutzt dafür einfach den unten stehenden Link und gebt im Warenkorb den Rabatt-Code PPApfelpage ein.

