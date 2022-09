Home Featured Frust: iPhone 14 lässt sich vereinzelt nicht aktivieren, seid ihr betroffen?

Frust: iPhone 14 lässt sich vereinzelt nicht aktivieren, seid ihr betroffen?

Was ein Frust: Da bekommen weltweit Kunden ihr neues iPhone 14 Pro und dann will es sich einfach nicht einrichten lassen. Apple informiert seine Mitarbeiter heute über ein bekanntes Problem bei der Aktivierung der neuen iPhones. Seid ihr auch betroffen?

Kurzer Hinweis

Die jüngsten Probleme beim Lesen von Artikeln in unserer App sollten für die meisten Nutzer behoben sein, während wir an weiteren Verbesserungen der App-Performance arbeiten. Nutzer, die noch immer Probleme haben, schicken uns bitte eine E-Mail mit einer möglichst genauen Problembeschreibung über den Button unter jedem Artikel.

Lange Gesichter dürften gerade einige Besitzer des neuen iPhone 14 Pro ziehen. Die neuen Modelle werden ab heute weltweit ausgeliefert und das Timing für einen Fehler in der Aktivierungsroutine könnte nicht schlechter sein.

Hierbei kann es vereinzelt zu Problemen kommen, das bestätigte Apple intern in einer Notiz für Mitarbeiter, die von MacRumors eingesehen wurde: Bei der Aktivierung kann die Verbindung mit einem WLAN fehlschlagen, auch wenn die korrekten Netzwerkdaten eingegeben wurden. Das Problem soll dabei nur in offenen Netzen auftreten.

Umständlicher Umweg über Mac oder PC

Nutzer, die davon betroffen sind, sollen die Verbindung mit Mac oder PC wählen, wenn sie im Einrichtungsassistenten eine Wahl zur Verbindungsaufnahme treffen sollen. Sodann sollen sie zum vorigen Bildschirm zurückgehen und es noch einmal mit WLAN versuchen.

In anderen Fällen klappt die Aktivierung überhaupt nicht. In diesem Fall müssen Kunden vielleicht zunächst das iPhone 14 mit Hilfe von Mac oder PC auf iOS 16.0.1 aktualisieren, denn dieses Update behebt einen Fehler bei der Aktivierung.

Auch können iMessage und Facetime vielleicht nicht aktiviert werden, bis ihr das Update auf iOS 16.0.1 geladen habt, schreibt Apple in einem Supportdokument – kein glänzender Start der neuen Modelle.

Seid ihr von diesen Problemen betroffen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!