Home iPhone Frust bei iPhone-Einrichtung: Neue Geräte können in Boot-Schleife hängen bleiben

Frust bei iPhone-Einrichtung: Neue Geräte können in Boot-Schleife hängen bleiben

Einige iPhone 15-Käufer werden sich heute womöglich ärgern, wenn sie ihr neues Gerät einrichten. Es könnte nämlich in einer Boot-Schleife hängen bleiben. Wem das passiert, der hat keinen bequemen Weg vor sich.

Pünktlich zum Start der neuen iPhone 15-Modelle, die heute in die Auslieferung gehen, sorgt ein Fehler in iOS 17 für Frust. Dieser kann ein Gerät bei der ersten Einrichtung in einer Neustartschleife hängen lassen, wie Apple inzwischen einräumen musste.

Das Problem kann auftreten, wenn Daten von einem anderen iPhone lokal übertragen werden.

Nutzer müssen einen umständlichen Weg gehen

Wenn ein neues iPhone eingerichtet wird, können die Nutzerdaten und Apps wahlweise von einem Mac oder PC, aus einem iCloud-Backup und über eine direkte Drahtlosverbindung von einem anderen iPhone übertragen werden. Letzterer Weg macht zwar die beiden Geräte für eine Weile unbenutzbar, ist aber praktisch, weil nach der Prozedur das neue Gerät sofort ohne Einschränkungen nutzbar ist.

Doch dabei kann es aktuell zu Problemen kommen, weil ein Fehler ein iPhone bei der ersten Einrichtung in eine Neustartschleife schicken kann, in der nur noch das Apple-Logo angezeigt wird.

Wenn das passiert, muss der Nutzer das iPhone in den DFU-Modus versetzen und per Kabel an einen Mac oder PC anschließen. Sodann muss das iPhone über den Finder oder iTunes wiederhergestellt werden. Das Update iOS 17.0.2 für die neuen iPhone-Modelle sollte das Problem beheben und daher vor einem neuen Einrichtungsversuch eingespielt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!