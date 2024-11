Home Betriebssystem Frühjahr 2026: Viele iOS 19-Neuerungen schon jetzt deutlich nach hinten verschoben

Apple plant schon jetzt, eine Reihe an Neuerungen von iOS 19 deutlich nach hinten zu verschieben: Viele Neuerungen werden erst im Frühling 2026 erscheinen, so Mark Gurman – was Apple fraglos nicht davon abhalten wird, diese bereits im Sommer anzukündigen.

Was unter iOS 18 begann, setzt sich offenbar fort: Apple wird auch im kommenden großen Update auf iOS 19 eine größere Anzahl wichtiger Neuerungen erst mit deutlicher Verzögerung vorstellen, das hat Apple offenbar schon jetzt fest eingeplant, so Mark Gurman von Bloomberg in seinem wöchentlichen Newsletter.

Viele iOS 19-Features erst im Frühling 2026

Apple werde, so schreibt der zumeist gut unterrichtete Redakteur von Bloomberg, wohl eine Reihe geplanter Neuerungen erst mit iOS 19.4 verfügbar machen. Dieses Update wird wohl im Frühjahr 2026 erscheinen. Für Nutzer ist das indes nicht neu.

Diese Praxis wurde in der Vergangenheit immer weiter ausgebaut und erreichte unter iOS 18 ihren vorläufigen Höhepunkt: Nie zuvor wurden so viele Neuerungen bereits auf der WWDC vorgestellt und dann teils fast ein Jahr später erst geliefert.

Unter iOS 19 soll Siri vermittels großer Sprachmodelle, die direkt in die Assistentin integriert sind, endlich so gesprächig werden, wie etwa ChatGPT. Allerdings werden sich wohl auch eine Reihe weiterer Features erheblich verspäten. Man darf davon ausgehen, dass über kurz oder lang Apples gesamter Ansatz der jährlichen Releases überarbeitet werden könnte, wie sich das zuvor bereits in einigen Ausblicken andeutete.

