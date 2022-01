Home Betriebssystem Früher als erwartet: iOS 15.3 und iPadOS 15.3 RC für Entwickler ist da

Früher als erwartet: iOS 15.3 und iPadOS 15.3 RC für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend iOS 15.3 und iPadOS 15.3 in der Release Candidate-Version für die registrierten Entwickler vorgelegt. Dieser kommt damit deutlich früher als erwartet und nur eine Woche nach der Verteilung von Beta 2 des kommenden Updates.

Apple hat am heutigen Abend den Release Candidate von iOS 15.3 und iPadOS 15.3 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Der Release Candidate ist in der Regel mit der finalen Version eines kommenden Updates identisch. Nur für den Fall, dass noch gravierende Probleme mit dem RC gemeldet werden, macht Apple das Paket noch einmal auf und führt weitere Arbeiten daran durch. Um den Release Candidate laden und installieren zu können, muss das passende Profil auf dem iPhone oder iPad installiert sein.

Der RC von iOS 15.3 und iPadOS 15.3 folgt nur eine Woche nach der Verteilung der zweiten Beta des kommenden Updates.

iOS 15.3 und iPadOS 15.3 dürften schon bald für alle Nutzer kommen

Damit steht eine Veröffentlichung des Updates auf iOS 15.3 und iPadOS 15.3 für alle Nutzer praktisch schon vor der Tür. Die neuen Versionen könnten bereits kommende Woche für alle Nutzer verfügbar werden.

Allerdings bringt Apple keine neuen Funktionen in iOS 15.3 und iPadOS 15.3, stattdessen gibt man lediglich an, die allgemeine Sicherheit, Stabilität und Performance zu verbessern. Bestimmte Features wie Universal Control sind daher noch immer nicht absehbar.

Bemerkt ihr interessante Änderungen am RC? Lasst es uns gern wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!