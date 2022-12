Home iPhone Frau stürzt von Highway: Wo ist-App weist Feuerwehr den Weg

Frau stürzt von Highway: Wo ist-App weist Feuerwehr den Weg

Apples Wo ist-Netzwerk hat einer iPhone-Nutzerin in einer lebensbedrohlichen Situation entscheidend geholfen. Nachdem eine Frau mit ihrem Auto verunglückt war, wies die Wo ist-App den Rettern den Weg.

Apples diverse Features für Sicherheit und Gesundheit machen immer wieder Schlagzeilen, indem sie den Nutzern von Apple-Geräten in gefährlichen Situationen helfen, so auch nun wieder: Eine Frau verdankt womöglich der Wo ist-Funktion ihres iPhones ihr Leben, wie die Feuerwehr von San Bernardino auf ihrer Facebook-Seite ausführt.

Angehörige finden Frau über Wo ist-Funktion

Nachdem eine iPhone-Nutzerin eine Familienfeier verlassen hatte, verunglückte sie mit ihrem Auto auf dem Highway 18. Der Wagen kam von der Straße ab und die Fahrerin musste eine Nacht in dem Fahrzeug verbringen.

Nachdem Angehörige die Position ihres iPhones über die Freunde suchen-Karte der Wo ist-App lokalisiert hatten, riefen sie die Rettungskräfte. Die fanden das verunglückte Auto 200 Meter von der Straße entfernt, um die Fahrerin zu bergen, benötigten sie schweres Gerät. Die Frau musste aufgrund ihrer nicht unerheblichen Verletzungen in einer lokalen Ambulanz behandelt werden.

Erst kürzlich erwies sich die Unfallerkennung im iPhone 14 in Kombination mit dem neuen Satellitennoturf für einige Autofahrer in den USA als immens segensreich, wie ihr hier nachlesen könnt. Im kommenden Jahr soll die Satellitenalarmierung in weitere Länder gebracht werden.

