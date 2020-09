Fotos vom iPhone 12 | Ultraflaches MacBook 2020 | Keynote-Termine und vieles mehr – JETZT im Apfelplausch 158!

Das iPhone 12 versetzt diese Woche wieder die Gerüchteküche in Aufregung, doch auch über das iPad Air 4 wird aktuell viel spekuliert. Daneben gab es auch neue Gerüchte zu möglichen Keynote, einem neuen MacBook und noch so einigem mehr. – willkommen zum Apfelplausch 158, in dem wir die letzten Entwicklungen der Apple-Woche für euch besprechen.

Wir beginnen eine ausgesprochen volle Sendung unmittelbar mit den aktuellen Themen und da sprechen wir zunächst über die möglichen Keynote.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro: Keine Apple-Einladungen für den September

Intro: Keine Apple-Einladungen für den September 00:03:00: Überblick: Wann erwarten wir die Keynote und wann welche Produkte?

Überblick: Wann erwarten wir die Keynote und wann welche Produkte? 00:22:00: Unser Sponsor: Interview mit BOSCH Smart Home (Zu den Bosch-Smart-Home-Produkten)

Unser Sponsor: Interview mit BOSCH Smart Home (Zu den Bosch-Smart-Home-Produkten) 00:30:20: iPhone 12 und 12 Pro Gerüchte der Woche: Leaks, Bilder, Screenshots und vieles mehr

iPhone 12 und 12 Pro Gerüchte der Woche: Leaks, Bilder, Screenshots und vieles mehr 00:56:00: Der Bloomberg Bericht: Diese Produkte bringt Apple 2020

Der Bloomberg Bericht: Diese Produkte bringt Apple 2020 01:13:00: iPad Air 4 im iPad Pro Stil mit USB-C und Touch ID im Powerbutton?

iPad Air 4 im iPad Pro Stil mit USB-C und Touch ID im Powerbutton? 01:21:00: Doch noch 12-Zoll-MacBook mit ARM dieses Jahr

Wann kommt was?

Heute erst haben wir über die letzten Gerüchte zum Start neuer Produkte und möglicher Keynote gesprochen. Fakt ist: Wir wissen nur, dass wir nichts wissen. Aber ein wenig ausführlicher haben wir es dann doch noch besprochen.

Viele Gerüchte ums iPhone 12

Die Woche war randvoll mit neuen Spekulationen zum iPhone 12. Sie drehten sich um das Design, um neue Features wie das 120 Hz-Display, LiDAR oder 5G und um die Verfügbarkeit.

Kommt dieses Jahr noch ein HomePod?

Kürzlich hatte sich die Agentur Bloomberg ausführlich zu den erwarteten Produkten geäußert. Wir greifen die wesentlichen Aspekte dieser Prognose für euch auf.

Welche Features bekommt das iPad Air?

Wir sprechen auch noch über einige neue Leaks und Spekulationen um das neue iPad Air, das diesen Herbst bereits erscheinen könnte. Hier machen uns einige Entwicklungen, die derzeit vielfach erwartet werden, ein wenig Kopfzerbrechen.

Ein Traum von einem Mac

Und am Ende gehen wir noch auf ein mögliches neue MacBook ein, das viele Nutzer begeistern könnte und vielleicht schon dieses Jahr auf den Markt kommt.

Viel Vergnügen beim Hören!

