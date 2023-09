Home iPhone „FineWoven“: Neue Ökohüllen in vielen Farben für das iPhone 15

„FineWoven“: Neue Ökohüllen in vielen Farben für das iPhone 15

Apple wird wohl die bekannten Lederhüllen für das iPhone einstellen. An ihre Stelle sollen neue Cases mit dem Label „FineWoven“ treten, die es wiederum in vielen bunten Farben geben wird.

Die Zeiten von Leder als Material für iPhone-Hüllen scheinen vorbei zu sein, wenigstens bei Apple. Verschiedene Beobachter hatten in den letzten Wochen bereits die Vermutung aufgebracht, Apple werde diese Kollektion einstellen, nun erhärtet sich die Annahme.

An Stelle der Lederhüllen soll Apple in Zukunft Cases mit der Bezeichnung „FineWoven“ verkaufen, so nun ein Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, der derzeit als X bezeichnet wird.

Neue „FineWoven“-Hüllen in vielen bunten Farben

Die neuen „FineWoven“-Cases sollen an den Kanten gummiert und die Ecken ein wenig dunkle ausfallen, als der Rest der Hüllen, führt der Leaker aus. Diese sollen in den Farben Schwarz, Maulbeere, Taupe, Evergreen, Pacific Blue, Wisteria, Antique White, Butter Yellow, Orange und Pink erhältlich sein.

Es ist noch nicht klar, aus welchem Material die neuen Cases gefertigt werden, dieses wird aber wohl auf jeden Fall ökologisch verträglich und nachhaltig sein. Dennoch dürfte Apple die Preise nicht senken, eher im Gegenteil. Ein Blick in die Autobranche, wo Lederersatzmaterialien schon lange Verwendung finden zeigt, dass diese Stoffe vor allem in den absoluten Premium-Modellen eingesetzt wird. Apple könnte die Preise für die neuen Hüllen also durchaus noch einmal anheben.

Das iPhone 15 wird am 12. September vorgestellt, der Start der Vorbestellungen dürfte auf den darauf folgenden Freitag fallen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!