Fehlstart für Big Sur | M1 ist eine Rakete | Amazon unter Kartellverdacht – Daybreak Apple

Guten Morgen miteinander! Bevor wir loslegen: Ich hab da heute mal einen Hör-Tipp für alle Pendler mit etwas längerem Weg zur Arbeit oder Leute, die generell zuletzt zu wenig gelacht haben und nein, es ist keine Produktion von Lukas oder mir oder etwas aus unserer Gruppe. Ich stolperte gestern zufällig darüber und es hat mir doch den Tag versüßt, ein lachenswerter Blick auf die letzten Monate: „Ich glaube, ich hatte es schon“, hier bei Apple Music (Affiliate-Link) oder auch hier bei Spotify. So, und jetzt schauen wir mal, was da so war.

Da war vor allem erstmal ein Fehlstart für macOS Big Sur: Das neue System wurde gestern veröffentlicht, doch es kam zunächst bei vielen Nutzern überhaupt nicht an. Das hat dann später auch Apple bemerkt, inzwischen läuft angeblich wieder alles, so oder so werden einige Nutzer vielleicht aber noch ein paar Tage mit der Installation warten. Die Highlights von Big Sur findet ihr hier, außerdem haben wir noch einmal zusammengefasst, auf welchen Macs Big Sur überhaupt läuft.

Blick an die Märkte

An dieser Stelle noch einmal der Verweis auf unseren letzten Börsenbericht. Darin ordnen wir die Kurssprünge der letzten Tage ein wenig ein und blicken auf Gewinner und Verlierer der Corona-Krise in den kommenden Monaten.

Der m1 ist superschnell

Erinnert ihr euch noch an die Keynote, als in einem Einspieler ein begeisterter Deutscher den M1 mehrfach als „superschnell“ beschrieben hatte? Nun, er ist wohl tatsächlich ziemlich schnell. In ersten Benchmarks überholte der M1-Chip alle aktuellen MacBooks und steckte auch alle iPhones und iPads in die Tasche, hier die genauen Zahlen. Wie sich das im Alltag auswirkt, muss sich indes noch zeigen, vor allem mit Blick auf nicht für Apple Silicon optimierte Programme.

Office wird für den M1 vorbereitet

Denn da ist noch immer die Frage, wie viel Performance durch die Übersetzung von Rosetta 2 verloren geht. Microsoft Office liegt im jüngsten Update nun zumindest Rosetta 2-optimiert vor, die Universe 2-Apps aber, also die ARM-basierte Version, lässt noch auf sich warten, hier alle Infos.

Verletzt Amazon den Wettbewerb?

Die EU-Kommission sieht durch Amazon den Wettbewerb verletzt – bei Amazon. Dass der Konzern als Händler und Marktplatzbetreiber in Personalunion auftritt, ist aber nicht nur der EU suspekt und es braucht auch keinen Master in BWL, um die Probleme zu erkennen, die sich hieraus ergeben, weshalb es nun auch ein Kartellverfahren gibt, hier gibt’s weitere Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple TV kann nun auf der Playstation und auf der Xbox genutzt werden. Zuletzt startete der Dienst von Apple gestern auf der Playstation 4 und 5, auch verschiedene Xbox-Versionen werden unterstützt, hier weitere Details.

Amazon bietet Käufe auf Raten an.

Bis jetzt konnten Kunden beim Kauf bei Amazon schon in Raten zahlen, jetzt geht das auch bei größeren Einkäufen. Zusammen mit Barclaycard können Kunden nun auch Anschaffungen in vierstelligem Rahmen im Rahmen eines Ratenkredits abstottern, maximal 48 Raten können es sein, eine vorzeitige Ablösung ist möglich. Nun, allerdings sind die Partner eben Amazon respektive vor allem Barclaycard, auf die man sich hierbei einlässt und dann überlegt man sich das ganze vielleicht auch noch mal und wartet, bis man wieder flüssig ist – just saying.

Google schränkt die Kostenlos-Cloud ein.

Bis jetzt können Nutzer so viele Fotos und Videos in die Cloud ihres Google-Kontos laden, wie sie nur wollen, vorausgesetzt, dass sie komprimiert sind. Das wird aber langsam auch Google zu viel und deshalb wird diese großzügige Verhaltensweise eingeschränkt, ein paar Monate könnt ihr aber noch Daten hochladen, hier alle weiteren Details.

Apple wollte neue Betas bringen.

Tja, ob nun wegen des Chaos in der iCloud oder irgend einem anderen Grund: Beta 1 von iOS 14.3 / iPadOS 14.3, watchOS 7.2 und tvOS 14.3 sollten eigentlich gestern Abend kommen, Apple hat sie aber wieder eingezogen. Sie kommen dann vielleicht heute – oder morgen oder nächste Woche oder wann auch immer.

Euch jetzt erstmal einen schönen Start ins Wochenende – später.

