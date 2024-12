Home iPhone Falsche Tischreservierung im iOS-Kalender: Siri-Bug sorgt für Verwirrung

Falsche Tischreservierung im iOS-Kalender: Siri-Bug sorgt für Verwirrung

Im kommenden April erwarten wir Apple Intelligence (AI). Die künstliche Intelligenz von Apple soll auch den Sprachassistenten Siri auf das nächste Level bringen. Schon weit vor AI kann Siri in bestimmten Apps selbst aktiv werden. In Kombination mit einem Bug sorgt das nun im iOS-Kalender für Verwirrung.

Siri ist nämlich in der Lage, dem Kalender unter iOS, iPadOS und macOS neue Ereignisse hinzuzufügen, die sie in E-Mails oder Safari findet. In Kombination mit der Tischreservierungsplattform Open Table führt das aktuell zu einem verwirrenden Bug.

Siri erfindet Tischreservierungen

Rufen betroffene Nutzer Open Table im Safari-Browser auf, fügt Siri automatisch mehrere Tischreservierungen zum Kalender hinzu. Dafür reicht es, die Open Table-Seite eines Restaurants zu öffnen. Ohne tatsächlich eine Reservierung aufgegeben zu haben, erscheinen entsprechende Platzhalter, Hinweise zur Aufbruchzeit oder Vorschläge zum Aktivieren eines Fokus basierend auf den vermeintlichen Terminen.

Vor allem bei gemeinsam genutzten Geräten oder Kalendern sorgt das aktuell für Verwirrung. In Hinblick auf die baldige Veröffentlichung von Apple Intelligence bleibt zu hoffen, dass solche Fehler in Zukunft vermieden werden können. Allerdings sind auch KI-Modelle wie Apple Intelligence dafür bekannt, des Öfteren mal zu halluzinieren.

In einem kurzen Test konnten wir den Bug reproduzieren, Apple scheint hier noch keine Lösung anzubieten. Wie sieht es bei euch aus, seid ihr von falschen Kalender-Einträgen betroffen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

